No descartan un aumento de las naftas en el “corto plazo”

Ejecutivos de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) comunicaron ayer ante inversores que no se descarta un aumento de las naftas “en el corto plazo” y se refirieron a las expectativas de devaluación. La comunicación se produce luego de presentar un balance positivo.

“Los precios internacionales de los combustibles crecieron un 10% pero los precios locales no se pudieron actualizar”, reconoció Pablo Iuliano. Pero atentos al impacto que tiene en los precios internos, destacó que el objetivo ha sido “tratar de achicar la brecha entre los precios de surtidor y los internacionales” pero sin “estresar” el poder adquisitivo. En este marco, la compañía no descartó un posible aumento “en el corto plazo” para las naftas. “En diésel estamos más cómodos, pero no hubo aumento de nafta en junio”, expresaron. Vale recordar que el último aumento de las naftas fue en mayo.

“Esperamos poder introducir ajustes de precios en nafta en el corto plazo para seguir la devaluación del dólar”, reconocieron Iuliano y Alejandro Lew en la conferencia con inversores.