De Mendiguren: "El sector financiero siempre nos llevó a las crisis grandes"

El secretario de Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, cuestionó ayer a los bancos y al mercado financiero, al asegurar que ese sector de la economía "es el que llevó a las grandes crisis" del país, aunque admitió que "es clave" para impulsar el plan que él tiene en mente.

"Cuando especula el sector financiero ha generado grandes crisis, pero es clave para financiar el cambio de la matriz productiva del país", remarcó De Mendiguren.

Asimismo, el funcionario consideró que "el tren está pasando de nuevo en la Argentina" por lo que evaluó: "No podemos quedarnos peleando en el andén".

"La obsesión que tenemos con Sergio (Massa) y nuestro equipo es cambiar la matriz productiva, porque eso es lo que nos va a permitir salir de los planes, el endeudamiento y la pobreza pero de verdad", indicó De Mendiguren en declaraciones radiales.

"Tenemos un modelo tan primarizado como en el siglo XIX".

Mientras el ministro de Economía negocia con los bancos su participación en el canje de deuda de esta semana, con el cual busca postergar vencimientos por unos 2 mil millones de pesos, el funcionario señaló que "el sector financiero es clave en todas partes del mundo, pero es el que nos llevó siempre a las grandes crisis" en la Argentina.

Asimismo, De Mendiguren consideró que siempre que hubo una debacle económica "la recuperación fue desde el interior hacia Buenos Aires".

En cuanto a la autocrítica por el desempeño en materia económica del gobierno del Frente de Todos, reconoció que "hubo errores".

"Primero, me incluyo. Porque esto es siempre culpa de los demás. Ahora, tenemos en Argentina una crítica muy fuerte por todas personas fracasadas, que no pueden mostrar gestiones exitosas. No voy a dar nombre, pero pensemos", se defendió.

El secretario de Producción insistió en un llamado a la colaboración de la oposición para atravesar la crisis, al recordar los acuerdos que hubo para salir de la convertibilidad en 2002.

"Yo siempre valoré que en ese momento radicales y peronistas dijimos ´de esta salíamos juntos´. No miraron para atrás, no se echaron culpas. Había un problema y tuvimos que salir juntos", rescató.

En ese sentido, De Mendiguren llamó al oficialismo a mirar "hacia delante y salir de esta situación" al admitir que la tienen "complicada" porque no tienen "dólares".

"Debemos crecer, hay que resolver la inflación. Argentina nunca vivió con estas características", agregó.

Al referirse a la extrema situación social que atraviesa el país sostuvo: "¿Cómo vamos a salir de esta situación sin un crecimiento fuerte que resuelva los planes sociales, la pobreza y el endeudamiento permanente?".

El funcionario indicó que "hoy Argentina como país exporta 400 dólares la tonelada e importa 1.800, no cierran los números por ningún lado".

"Tenemos un modelo tan primarizado como en el siglo XIX, con la diferencia que en esa época éramos 4 millones de habitantes y hoy más de 45 millones", remarcó el secretario de Producción, quien precisó que tienen "dos formas de resolver el problema de déficit bajando los gastos y subiendo la facturación".

"De la agenda de cómo crecer en Argentina no se habla", consideró.