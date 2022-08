Segmentación: el 80% de los hogares inscriptos van a mantener los subsidios

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó ayer que de los 9 millones de hogares que solicitaron mantener subsidios de luz y gas “el 80% gasta menos de 400 kilowatts por mes, por lo que van a mantener el subsidio”, en relación con la segmentación de tarifas encarada por el Gobierno nacional.

“Del 20% restante no esperamos que paguen más tarifas sino que reduzcan un poco sus gastos” energéticos, agregó Cerruti durante su habitual conferencia de prensa semanal en la que brindó pormenores de la reunión mantenida ayer entre el presidente, Alberto Fernández, y su ministro de Economía, Sergio Massa.

La funcionaria también indicó que la nueva política en relación con las tarifas no tiene solamente un objetivo fiscal, sino que también persigue “una idea de empezar a considerar que tanto el gas como la luz son bienes de difícil acceso en el mundo, que son bienes que tenemos que cuidar porque tienen que ver con la crisis climática, y que por lo tanto el ahorro tiene que pasar a ser una acción voluntaria pero persistente de los argentinos y las argentinas”.

Por otro lado, la portavoz ratificó que habrá alrededor de 4 millones de hogares que dejarán de percibir subsidios ya que, al no haberse anotado en la segmentación, “entendemos que saben que no califican o no lo necesitan”. “La inscripción en la segmentación fue absolutamente exitosa”, concluyó Cerruti. Las declaraciones de Cerruti fueron en línea con los anuncios que realizó Massa ayer en el Palacio de Hacienda, en sus primeras horas como ministro tras la jura de asunción.

En la ocasión, Massa anticipó que “los casi 4 millones de hogares que no solicitaron subsidios en la segmentación tarifaria “serán el primer corte” y dejarán de percibir el beneficio, y adelantó que se implementará un esquema para promover el ahorro en el consumo energético.

Massa indicó que “entre los más de 9 millones que sí pidieron mantener el subsidio se va a promover el ahorro por consumo”, y detalló que en luz se subsidiará hasta 400 kilowatts, en materia de gas la quita seguirá la misma lógica y en agua la aplicación de la quita por segmentación se iniciará en septiembre. Al hablar en la sede del Palacio de Hacienda, el titular de Economía explicó que las medidas tienen que ver con “el contexto global encareció la energía y el agua entre 4 y 10 veces de acuerdo con la zona del mundo en la que le toque vivir a cada uno”.