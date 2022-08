Banco Central, para evitar el salto

Analistas de los mercados financieros comenzaron a vislumbrar que el Banco Central podrá evitar un "salto" de tipo de cambio oficial, debido a las fuerte subas de tasas de interés que el Tesoro reconoció en la última licitación de deuda y el acompañamiento de la autoridad monetaria con el rendimiento de las Leliqs.

"Hacia adelante, no esperamos una devaluación en el escenario base, donde el dólar oficial correría en promedio al 5,1 por ciento mensual hasta fin de año y finalizaría en torno a 165 pesos promedio diciembre", aseguró la consultora Ecolatina en su último reporte.

Además, recordó que la semana pasada el Tesoro avaló un fuerte aumento de tasas de interés de las letras que usa para captar pesos del mercado, las cuales treparon al 90 por ciento, mientras que el BCRA acompañó el piso del "corredor" llevando las Leliqs al 80 por ciento y los plazos fijos a un rendimiento mínimo similar.

Ello evitaría que cuando el Tesoro gaste el dinero que capte a través de los impuestos y la colocación de deuda se vaya al dólar y hagan subir las cotizaciones.

Ecolatina señaló que la medida que el BCRA denominada como "dólar soja", que en realidad es un incentivo para que los productores del campo apuren la liquidación de sus granos "no implica un nuevo tipo de cambio".

De ello, advierte que "quienes accedan a estos mecanismos no podrán por 90 días realizar MEP ni CCL directo (compra de USD) ni canje (trade especies D vs C) en todas las variantes que ya rigen".

Por otro lado, recordó que si el productor decide depositar los pesos en las flamantes cuentas dolar linked, los saldos pueden destinarse a nuevas letras intransferibles del BCRA (LEDIV) en pesos liquidables al dólar oficial a tasa 0%, títulos públicos y otros destinos.