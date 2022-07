Sergio Massa anunciará el miércoles un conjunto de medidas económicas

Sergio Massa, designado el jueves como nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, llegó este viernes a las 10:52 a la Quinta Presidencial de Olivos. Ingresó en su vehículo por la puerta verde de la calle Villate. Se fue a las 12:30. Estuvo reunido casi una hora y media con el presidente Alberto Fernández, con quien empezó a diagramar cómo será su equipo de trabajo y las primeras medidas.

El flamante funcionario anticipó cuando salió de la residencia oficial que esas nuevas disposiciones se conocerán el próximo miércoles. “El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas porque la asunción recién va a ser el martes, después de la Asamblea en el parlamento para me acepten la renuncia como miembro de la Cámara de Diputados”, aseguró.

El líder del Frente Renovador les pidió además a los medios que no anticipen la designación de funcionarios porque recién el lunes va a empezar a elegir quiénes formarán parte de su equipo. “Les pido que me dejen trabajar el fin de semana”, completó en un breve diálogo con periodistas. Luego de la reunión, el ministro publicó un hilo de Twitter en el que prometió: “Voy a trabajar con alma y vida, sin prejuicios, y dispuesto a hablar con todos los sectores políticos, económicos y sociales de la Argentina para contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento”.

“No soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo”, agregó.

En estas 48 horas, Massa debe definir con el Presidente el programa económico que se implementará a partir de su asunción, que sería el martes de la semana que viene, una vez que se acepte en la Cámara de Diputados su renuncia como legislador. También intentarán avanzar en el equipo de gestión de Massa. Para la secretaría de Agricultura aparece como el más firme el nombre de Gabriel Delgado, especialista en temas relacionados con el agro, aunque todos los elegidos recién se comunicarían el lunes. Y en Producción asoma José Ignacio De Mendiguren, actualmente en el Bice y quien ya se desempeñara como ministro de esa área durante el gobierno de Eduardo Duhalde entre 2002 y 2003.

Luego de la reunión en Olivos, Massa se instaló en las oficinas que posee sobre la Avenida del Libertador en el barrio de Retiro y luego irá a su despacho para reunirse con varios de los economistas que lo asesoran como Guillermo Michel (recientemente designado en la Dirección General de Aduanas), Lisandro Cleri (a quien se sindica como eventual reemplazante de Miguel Pesce al frente del Banco Central) y el secretario de Finanzas de la actual ministra de Economía, Silvina Batakis, Eduardo Setti.

Según fuentes oficiales, donde no habrá modificaciones es dentro de la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, funcionario muy ligado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Batakis, en tanto, bien temprano se instaló en su despacho del quinto piso del ministerio de Economía, que próximamente dejará para asumir como directora del Banco Nación en lugar de Eduardo Hecker.

En Casa de Gobierno podría haber más novedades en las próximas horas con el anuncio sobre la fusión de algunos ministerios. Obras Públicas absorbería Transporte y quedaría en manos de Gabriel Katopodis, otro de los funcionarios más cercanos al Presidente. Así Massa perdería una cartera que manejaba alguien de su tropa como Alexis Guerrera.