Advertencia del Fondo: bajar la inflación debe ser “prioridad absoluta”

“La situación (de la inflación) en Argentina es muy preocupante, como se imagina” dijo Pierre-Olivier Gourinchas, Consejero Económico y Director del Departamento de Estudios, FMI. Para luego agregar que “La Argentina tiene en este punto un proceso inflacionario que no está anclado. La inflación interanual en junio fue del 64% si no me equivoco. Hay expectativas de que podría aumentar aún más en el transcurso del año”, de donde se infiere que seguramente nuevamente esta meta anual acordada en el marco del programa con el organismo multilateral puede ser revisada. En marzo, el acuerdo establecía un objetivo de inflación de 38% a 48%, pronostico que fuera modificado en la primera revisión.

Estas declaraciones fueron hechas desde Washington en ocasión de presentar el Panorama Económico Mundial (WEO) donde reduce el crecimiento mundial aunque no pronostica, por ahora, una recesión global.

Cabe señalar que estimaciones privadas hablan de un piso de inflación de 70%, en tanto que otros aventuran que Argentina podría llegar a 100% para este año. De hecho, se estima que en julio la inflación podría situarse cerca del 8% en tanto agosto reflejaría los incrementos tanto de la suba de tarifas como del dólar, de donde se estima que también podría ser un valor cercano al 5% / 6%.

En este sentido, Gourinchas aseveró que “por supuesto, reducir la inflación a un entorno macroeconómico más estable tiene que ser la prioridad absoluta para el país”. Y, deslizó una duda respecto a “si las políticas que se han implementado hasta ahora si realmente lo van a lograr. Sin duda, ese es el tema que hay que se tendrá que abordar”, agregó. En este marco, se explica que los primeros conceptos de la ministra, Silvina Batakis, quien se encuentra en los Estados Unidos, fueran en el sentido de “mantener la disciplina fiscal”.