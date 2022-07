Alberto Fernández apuntó contra empresarios que especulan con una devaluación

En plena crisis económica, el presidente Alberto Fernández cargó contra los empresarios que remarcan precios y especulan con una devaluación "para vender lo que tienen que vender y hacer ingresar dólares".

"En tiempos muy difíciles, donde luchamos contra los que siguen creyendo que la distribución no debe hacerse de forma igualitaria, los que siguen promoviendo el individualismo, los que siguen creyendo en la meritocracia, los que siguen diciendo esta es mi oportunidad de ganar y tengo derecho a ganar lo que me plazca aunque el resto padezca. Contra todos ellos luchó Eva, y todos ellos están presentes", vociferó el mandatario desde el complejo turístico ubicado en Chapadmalal.

Y agregó: "Ellos son los que especulan, los que especulan con los precios, los que hacen faltar mercadería especulando con que los precios suban, son los que manipulan los precios de los supermercados, los que promueven inflación haciendo sentir a la gente que la moneda se va a devaluar, los que esperan un momento en el que la Argentina se debilite para vender lo que tienen para vender cuando la Argentina lo está necesitando para seguir produciendo, para seguir dando trabajo".

El mandatario encabezó la reinauguración del Hotel 6 de la Unidad Turística de Chapadmalal, que estuvo cerrado por más de 15 años, acompañado por una abultada delegación compuesta por varios miembros de su Gabinete, y funcionarios del entorno. Durante el acto, que presidió junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la titular de ANSES, Fernández Raverta, se celebró la conmemoración del 70 aniversario del fallecimiento de Eva Perón.

Durante su discurso, el jefe de Estado planteó que el país vive una pelea distributiva compleja, en la que el Gobierno apuesta a que los trabajadores obtengan el mismo derecho a participar de ganancias que los empresarios que invierten capital y producen, y señaló que, con esa premisa como horizonte, adoptó la decisión de dejar abiertas las paritarias para que los salarios puedan ganarle a la inflación.

Además, volvió a apuntar contra los empresarios que buscan sacar tajada de las fluctuaciones del mercado cambiario, y señaló que, a pesar de que tras su asunción del 2019 debió afrontar la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la pandemia, la Argentina continúa en el sendero del crecimiento.

"Estamos creciendo, algunos siguen especulando con una devaluación para vender lo que tienen que vender y hacer ingresar los dólares que les permitan a la argentina seguir produciendo", denunció.

El jefe de Estado viajó a Chapadmalal junto a una gran comitiva compuesta por el canciller, Santiago Cafiero, y los ministros de Turismo y Deportes, Matías Lammens; Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; Obras Públicas, Gabriel Katopodis; Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Salud, Carla Vizzotti; y Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

También estuvieron presentes, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; Economía Social, Emilio Pérsico; Articulación de Política Social, Gustavo Aguilera; el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Olmos; los diputados nacionales Marcelo Casaretto, Daniel Gollán, Eduardo Valdés, Alicia Aparicio, Carolina Gaillard, Natalia Souto, y Victoria Tolosa Paz.

En el marco de la ceremonia de reinagururación, Alberto Fernández aprovechó para cuestionar la decisión adoptada por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich al ceder el complejo turístico a la Gendarmería Nacional bajo la gestión de Mauricio Macri.

"Suelo decirles 'no todo es lo mismo', a veces uno siembran que la política es toda la misma, pero es distinta. No todas las políticas tienen el mismo sentido. Cuando llegamos, inclusive, anulamos una resolución de la exministra de Seguridad que le había dado todo esto a la gendarmería, y se lo había sacado al pueblo argentino. Celebro que los gendarmes vengan con sus familiares a celebrar como parte del pueblo argentino, no como propietarios", expresó.

En otro pasaje de su exposición, el mandatario rememoró a la referente del peronismo y pidió levantar su bandera en favor de los más carenciados: "Si alguien conoció los derechos de los que menos tienen, ese alguien se llamó Eva Perón, quien dijo alguna vez que ella había visto el valor de los más humildes y la miseria de los poderosos, y por eso eligió a los más humildes. Y un día se animó a decir una frase que quedó grabada en nuestras almas: "donde hay una necesidad, nace un derecho", y hasta el día de hoy la castigan por eso", afirmó.

Por último, el Presidente vociferó: "Tenemos una primera obligación, con los que están más abajo, primero los últimos y voy a cumplir ese mandato. Como enseñó Perón, primero los desposeídos, a todos ellos vamos a ponernos en marcha para que recuperen el trabajo, para que disfruten de los derechos que los trabajadores tienen gracias a Perón y a Evita".

Participaron del acto la subsecretaria de Abordaje y Gestión Regional, María Higonet; el asesor presidencial, Alejandro Grimson; la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel; el presidente del bloque de legisladores del Frente de Todos de Ciudad de Buenos Aires, Claudio Ferreño; el legislador porteño, Manuel Socías; la secretaria General del Movimiento Evita, Cecilia Barros; y la artista plástica, Marina Olmi.