Cristina calificó la salida de Guzmán como un acto “de desestabilización”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró ayer como un “inmenso acto de irresponsabilidad política y desestabilización” a la renuncia del exministro de Economía Martín Guzmán y que no iba a “revolear a ningún ministro”.

“Les pido a todos que tenemos que encontrar un punto en común, si no no habrá Argentina para nadie. La política no es eso que le quieren hacer creer a los argentinos. Sin rencores, pero con muchas ideas, pero con mucha esperanza de que podamos hacerlo, es que debemos autoconvocarnos para la construcción de una Argentina en paz, que presupone una Argentina con paz social”, apuntó Cristina Fernández de Kirchner. “La patria, el país, merece una discusión en serio de los problemas que tenemos los argentinos, en un mundo donde todo tiende a agravarse”, expresó la vicepresidenta al encabezar la inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz, junto a la gobernadora de esa provincia, Alicia Kirchner.

La vicepresidenta participó de la apertura del primer cine 3D de esa ciudad, a la que define como su “lugar en el mundo”, y durante el discurso que pronunció afirmó que “la política no es eso que le quieren hacer creer a los argentinos”, y llamó a “discutir propuestas y ponernos de acuerdo en varios conceptos”. En ese momento, Cristina Kirchner volvió a referirse a la “necesidad” de debatir sobre la economía bimonetaria “porque siempre es la causante de toda la histeria de nuestra historia. Está siempre este tema en cada crisis”, remarcó.

Por otra parte, se refirió a la renuncia del exministro Guzmán al afirmar que “el sábado nos enteramos de la intempestiva renuncia del ministro de Economía” y consideró que se trató de “un inmenso acto de irresponsabilidad política”.

“Todos los espacios que he ocupado fueron por voto popular. Tenemos que tener responsabilidad política ante nuestra sociedad. Lo del ministro fue un acto de irresponsabilidad política y también un acto de desestabilización. Hacerlo enterar al Presidente de la renuncia por Twitter no me parece bien. Se trató de un gesto de inmensa ingratitud hacia el Presidente”.

Y en ese sentido, remarcó: “Este presidente había bancado a ese ministro de Economía como nadie, enfrentándose incluso con las propias fuerzas de su coalición”. Luego resaltó que la provincia de Santa Cruz “es la que más dólares produce para su aparato productivo” y dijo que “hay cinco provincias argentinas que producen dólares, la primera es Santa Fe, la segunda es Córdoba, la tercera Buenos Aires, la cuarta Chubut y la quinta” es el distrito patagónico que representó como legisladora.

“Si miro la cifra de dólares per cápita, esta provincia (Santa Cruz) es la primera en materia de producción de dólares. Averigüen cuál es la que más gasta dólares y no produce dólares. Es Caba, con más de 7 mil millones de dólares”, consignó. En ese contexto, en alusión a la gobernadora santacruceña, resaltó que “cuando esta señora llegó al gobierno, esta provincia era la última productora de oro y plata, y hoy es la primera”. “Se pueden hacer políticas mejores, no porque se sueñen con utopías, sino porque las hemos hecho”, advirtió.

En el comienzo de su exposición, Fernández de Kirchner se refirió a la empresa Aerolíneas Argentinas al pedir que se carguen en el balance de la empresa “todas las ganancias del sector turístico a lo largo y a lo ancho del país, porque también le pertenecen a Aerolíneas Argentinas”.

