Discusiones en el armado del PRO porteño

Con Waldo Wolff en el centro de la escena, el PRO de la Ciudad de Buenos Aires inició el camino a las urnas 2023 en medio de fuertes discusiones. El diputado, referente de “los halcones”, aparece en medio de versiones sobre un presunto pase al larretismo, luego de pronunciar que él no es “ni de Patricia ni de nadie, y por eso no me fui con nadie”, según dijo.

Wolff aparece tironeado por dirigentes cercanos a Patricia Bullrich que destacan la pertenencia al sector y por los alineados con Horacio Rodríguez Larreta, que lo dan como una flamante incorporación a sus filas por algunas charlas que mantiene con Jorge Macri, el ministro de Gobierno porteño.

Incluso trascendió que ese fue el motivo de una fuerte discusión entre Bullrich y Wolff antes de que la presidenta del PRO viajara el jueves pasado a la Universidad de Oxford, en Inglaterra, para completar durante 10 días un programa dedicado a líderes públicos en altos puestos ejecutivos.

Pese a que rige la formalidad de una tregua entre Bullrich y Rodríguez Larreta, ambos líderes del PRO están lanzados a sus proyectos presidenciales y competirán en las Paso, aunque uno y otro sospechan que su adversario interno puede alterar una paz frágil con algún golpe bajo. En el bullrichismo aún está intacto el malestar por el alejamiento de una dirigente de sus filas como Florencia Arietto y su pase al proyecto bonaerense del larretismo, de la mano de Diego Santilli.