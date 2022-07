Gerardo Morales: "Estamos frente a un Gobierno loteado donde nadie manda"

El presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cuestionó la "guerra absurda" entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, y al respecto señaló que se trata de un "Gobierno loteado donde nadie manda ni toma decisiones".

Al cerrar un acto de la UCR de Vicente López, el jujeño defendió la detención de la referente de la Tupac Amaru Milagro Sala, privada de la libertad desde enero del 2016, y que fue internada por una trombosis venosa profunda.

"Que Milagro Sala esté presa es producto de una justicia independiente, y de que no transamos para darle impunidad. Ustedes no tienen idea el clima de violencia y corrupción en que vivíamos", justificó, en simultáneo a la marcha del Frente Milagro Sala para pedir la intervención del Poder Judicial de Jujuy.

En este marco, volvió a recriminar a Alberto Fernández por haber ido a Jujuy solamente para visitar a Milagro Sala, sin hacerse tiempo para reunirse con él.

"Invité al presidente a Jujuy muchas veces, que venga a ver lo que hacemos, pero vino a ver a Milagro Sala, lo que habla de sus prioridades", lamentó.

Sobre la crisis que atraviesa al Gobierno nacional, Morales señaló: "Estamos viviendo una pelea absurda entre el presidente y la vicepresidenta, pero no solo de ellos dos. Estamos frente a un gobierno loteado, dónde nadie manda, nadie toma decisiones".

El mandatario jujeño también se refirió a la construcción opositora de cara al 2023 y al respecto dijo que "en Juntos para el Cambio se está trabajando bien".

"No nos va a pasar lo de 2015. Vamos a llegar con un plan", prometió y consideró que "el país necesita capacidad de gestión, decisión política y un partido como la Unión Cívica Radical".

Según dijo, "el radicalismo no es solo un partido parlamentario" sino además "un partido de gestión".

"Gestionamos y lo hacemos bien", afirmó Morales, que se comprometió a "redoblar el esfuerzo".

"Vamos a redoblar el esfuerzo, no tenemos miedo, no pactamos con la impunidad, abrazamos los desafíos del pueblo argentino", remató durante el acto que compartió junto al presidente del bloque de diputados bonaerenses de Juntos y presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad; a la vicepresidenta del Comité Nacional, María Luisa Storani; al intendente de San Isidro, Gustavo Posse; y al ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Salvador; entre otros dirigentes radicales.