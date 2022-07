Gritos, acusaciones y chicanas: durísimo cruce entre Vidal y Tolosa Paz en Diputados

El clima de alta tensión en la Argentina que profundizó la renuncia de Martín Guzmán al Gobierno, se trasladó al recinto de la cámara baja del Congreso Nacional. Las diputadas María Eugenia Vidal (de Juntos por el Cambio) y Victoria Tolosa Paz (del Frente de Todos) protagonizaron un cruce subido de tono respecto a la crisis económica y política que vive el país. Entre gritos y chicanas, ambas se acusaron mutuamente sobre las responsabilidades del oficialismo y de la oposición.

“La desconexión de la coalición gobernante con la realidad es total. Aturde que mientras el barco se hunde se pelean entre ustedes”, apuntó la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Además, cuestionó la designación de Silvina Batakis, ex ministra de economía bonaerense de Daniel Scioli cuando fue gobernador y ahora nueva titular de la cartera económica nacional del presidente Alberto Fernández. “Aturde que para conducir la economía argentina hayan elegido a una persona que en 2015 no dejó la plata para pagar los sueldos y aguinaldos de 600.000 trabajadores”, dijo Vidal.

Vidal puntualizó sobre la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que alcanzó su punto máximo de tensión con la salida de Guzmán, quien era hombre de confianza del mandatario y uno de los más criticados por la vicepresidenta. “Hay angustia entre los argentinos frente a lo que pasó y lo que puede pasar. Ni este interbloque ni yo vamos a hacer cómplices. Lo que pasó ni siquiera se trata de un cambio de ministro o de la pelea entre el Presidente y la vicepresidenta. Lo que pasó es el fracaso de dos años y medio de políticas económicas que trajeron más pobreza, más inflación y, por primera vez, que los trabajadores formales sean más pobres”.

Las palabras de Vidal se dieron ayer durante la última sesión de legisladores antes del receso invernal, donde la Cámara de Diputados trató un paquete de reglamentaciones relacionadas a la industria y la economía. Entre ellas, se aprobó la Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz- Autopartista y su cadena de valor, y Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología. La diputada de Juntos por el Cambio, al respecto, señaló que los temas tratados en el recinto “son importantes, pero no urgentes” y pidió por la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur, para dar un informe de gestión: “No vino nunca”.

“Es contradictorio que tratemos iniciativas que promueven beneficios a determinados sectores sin una macroeconomía estable que les garantice su plena efectividad. Solo en junio el Banco Central emitió el 35% de la base monetaria y ayer 300 mil millones de pesos; pueden decir lo que quieran, pero eso es más inflación. Y el gasto público no se detiene. Si no enfrentan los problemas, al menos tengan el respeto de escucharlos”, arremetió.

Tras la participación de Vidal, intervino Germán Martínez. El jefe del bloque del Frente de Todos le contestó a la ex gobernadora y recordó que el tema del informe de gestión de Manzur ya había sido hablado en la misma sesión de este martes pero “la diputada preopinante no estaba en ese momento”.

“Dijimos con claridad que nosotros ya estábamos haciendo las gestiones necesarias para avanzar en la presencia del jefe de Gabinete aquí en el mes de agosto”, repasó. “Si quieren que volvamos a empezar la sesión no tengo ningún problema”, chicaneó Martínez.

Luego, fue el turno de Tolosa Paz. En el uso de la palabra, la diputada oficialista elevó el tono de la discusión parlamentaria al ratificar la visión del presidente Fernández y asegurar que, pese a la crisis, la “Argentina entró en un sendero de crecimiento y fundamentalmente de producción y de búsqueda de generación de trabajo”. En paralelo, cargó contra los dichos de Vidal, a la que acusó de ser “responsable de la administración de la provincia de Buenos Aires, quien sí dejó a la provincia en niveles de endeudamiento inéditos”.

En medio de un clima tenso de abucheos y gritos en el recinto de Diputados, Tolosa Paz agregó que “creció un 68% la deuda en la gestión de la ex gobernadora” e hizo una defensa del actual Gobierno bonaerense. “No vamos a permitir que se chicanee, porque quien está sacando la deuda adelante de la provincia es el gobernador (Axel) Kicillof con una política de desendeudamiento a nivel nacional y provincial. Háganse cargo de la tamaña deuda que dejaron al Gobierno Nacional, a la provincia y a cada una de las provincias que sometieron con el pacto fiscal en 2017″, cerró.