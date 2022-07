La nueva ministra le confirmó al FMI que respetará el acuerdo vigente

Pese a las presiones internas, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, ratificó que la Argentina respetará el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que implica un enfrentamiento con un sector del gobierno que pretende modificarlo.

Batakis mantuvo una reunión virtual con la la titular del organismo, Kristalina Georgieva, quien confirmó que la flamante titular del Palacio de Hacienda manifestó la voluntad del gobierno de cumplir lo firmado.

“En un marco de confianza, mantuvimos una conversación fructífera con Georgieva y esperamos continuar teniendo un diálogo positivo”, sostuvo Batakis.

De la conversación participaron también por el lado argentino el director Ejecutivo por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos. Por el FMI estuvieron el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, y la subdirectora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath.

Very good call with Minister @sbatakis today to discuss implementation of #Argentina’s program. Looking forward to continuing our constructive engagement to promote economic stability and inclusive growth in 🇦🇷in a very challenging global environment.