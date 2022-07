Fuerte planteo de Mario Negri

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados de la Nación, Mario Negri, advirtió ayer que el país atraviesa “un momento de extrema gravedad”, al referirse a la crisis desatada en el Gobierno con la salida del ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Tenga la tranquilidad de que nosotros no empujamos a nadie. A nosotros, muchas veces, nos empujaron. Se los digo fraternalmente: no se empujen entre ustedes porque va a terminar en un abismo la sociedad argentina”, alertó Negri. En declaraciones al canal LN+, el legislador indicó que “cifran las expectativas en el cambio de una persona y en realidad la situación es mucho mas grave, pues el nivel de estrés del fin de semana frente a la insensatez y la irresponsabilidad de la pelea de palacio no tiene límite”.

“La situación —dijo— es gravísima, muy delicada, al punto que terminó haciendo el casting de funcionario Cristina Kirchner y el Presidente, más debilitado”.

En ese sentido, remarcó que “se ha derrochado credibilidad de una manera que va a costar reconstruir la confianza y no toman conciencia”. Al respecto indicó que “reconstruir la confianza será como subir el Himalaya descalzo”.

“Si Batakis va a hacer de la economía lo que pensaron en el acto de Ensenada la Argentina, va camino a volar por el aire”, profundizó, y subrayó: “Cristina cree que el déficit es una anécdota para la emisión y además cree que la inflación ayuda a que la gente consuma; o el Gobierno cambia de rumbo o vamos a estar en situaciones de enorme dificultad”.

“Este golpe de palacio, o puja de palacio, ha dejado a la sociedad afuera y no veo que el kirchnerismo imagine un futuro de la Argentina distinto”. El legislador consideró que se trata un “desgranamiento del Gobierno por default”, y explicó: “Hay debilidad del Presidente, debilidad del Gobierno, puja de poder, sin plan económico y sin rumbo; creen que como no hay gente en la calle, la gente está tranquila, pero hay una enorme depresión social”.