Inversores esperan señales políticas del Gobierno luego de que la Bolsa porteña opera en baja

Las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires arrancaron la semana con una pérdida del 0,70%, mientras los inversores aguardan señales políticas del Gobierno que permitan calmar a los mercados. En el comienzo de la rueda, habían llegado a retroceder más de 3%.

En la plaza bursátil local, el indicador S&P MerVal retrocedía a 89.400,29 puntos, mientras que las acciones que registraban las mayores bajan eran las de YPF (-1,30%); Banco Supervielle (-2,04%); Cresud (-1,50%); Edenor (-1,81%) y Transener (-3,87%).

En tanto, la Bolsa de Nueva York -principal mercado de referencia a nivel mundial- no opera este lunes, por el feriado por el Día de la Independencia en los Estados Unidos.

En este marco, el analista financiero Javier Timerman consideró este lunes que los mercados "no van a reaccionar bien porque los inversores, en general, están esperando una señal política, que aún no se dio".

"A Silvina Batakis la conozco mucho, no voy a decir nada negativo de ella. Pero no creo que sea la culpable de lo que que suceda hoy en los mercados", evaluó Timerman, en declaraciones radiales.

Además, señaló: "No me queda claro que haya un cambio de plan sobre lo que trataba de implementar Martín Guzmán. Es irrelevante en esta instancia porque lo que debería hacer un Presidente es delinear su plan y que la ministra de Economía sea ejecutora. Y no sé qué responsabilidad va a tener ella sobre Energía y Agricultura, por ejemplo".