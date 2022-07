Crece la puja interna: Alberto le respondió a CFK sobre la lapicera

Un día antes del acto que anunció Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández disparó contra su vicepresidenta durante la ceremonia para recordar el 48º aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón en la Confederación General del Trabajo (CGT). En este nuevo episodio de la interna oficialista, le dijo a la exjefa de Estado, sin nombrarla, que “el poder no pasa por ver quién tiene la lapicera”.

Así, el Presidente volvió a responderte a la vicepresidenta, que en reiterados discursos marcó “el uso de la lapicera” para “gobernar, que de eso se trata”. Ante los sindicalistas, el gabinete y los gobernadores, Alberto Fernández remarcó: “El poder no pasa por ver quien tiene la lapicera, pasa por ver quien tiene la capacidad de convencer. Y convencer es una tarea mucho más ardua, pero mucho más segura. Perón convenció a millones de argentinos que hasta el día de hoy lo sienten vivo. Nunca necesitó de una lapicera”.

En otro pasaje, también pareció contestarle al ministro bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque, que esta semana afirmó: “La fase moderada está agotada”.

Alberto Fernández citó al líder recordado: “Cuando muchos le pedían que el diálogo no era el camino, que había que ponerse fuerte, que había que confrontar, que había que tomar las armas, nos enseñó y nos dijo: ‘Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie, hay que persuadir a todo el que se pueda’. Y me quedo con esa frase de Perón”.

“Tenemos que tomar y recordar todas esas enseñanzas de Perón porque los valores de los que hablaba son los mismos valores que tenemos, más allá de las diferencias coyunturales. Como lo dije el 10 de diciembre de 2019, seguramente lo que dije lo pudo haber dicho Perón, primero lo último. Pongamos en el centro de la escena a los más necesitados, para que dejen de ser necesitados”, agregó el mandatario.

En otro paralelismo entre Perón y su propuesta de gobierno, Fernández también se dirigió indirectamente a Cristina Kirchner por sus quejas sobre los planes sociales. En ese sentido, destacó que en los gobiernos del emblema justicialista “lo importante no eran las herramientas, sino para qué se usaban, y se usaban para preservar los derechos de los que menos tenían en Argentina”.

“Cuando digo primero los últimos, digo primero la gente y primero apoyar a la producción, al que invierte y no especula, al que da trabajo, al que está en situación de pobreza, reconocer que hay una economía naciente, distinta, no conocida hasta el tiempo de hoy que es la economía popular. Tenemos que darle vida, porque si no la vamos a dejar al margen. Esta no es una discusión de planes sociales, es una realidad”, apuntó.

Se trató de otro tiro por elevación a Cristina Kirchner, que hace diez días criticó a los movimientos sociales cuando afirmó: “El Estado debe controlar las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”. Además, Alberto Fernández resaltó que no necesita “grandes actos” ni “grandes discursos” para gobernar y liderar. “Cuando en una sociedad crece alguno y muchos pierden, eso no es una sociedad, eso es una estafa. Llegamos al gobierno para poner el equilibrio”, dijo.