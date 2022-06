Vence la indemnización “extra” y aún no hay señales de prórroga

Después de más de dos año y medio de vigencia, la indemnización incrementada por el despido sin causa dejará de regir desde el viernes y el Gobierno no tiene previsto extenderla. Será así ya que la última prórroga definida en diciembre pasado amplió hasta el 30 de junio de este año la emergencia ocupacional decretada y el beneficio indemnizatorio, vigentes desde el 13 de diciembre de 2019, tras la asunción de Alberto Fernández.

Las autoridades consideran que no será necesario renovar el decreto en vista de la recuperación de la economía, la mejora de los indicadores laborales y la salida gradual iniciada el año pasado del esquema de emergencia sostenido durante la pandemia. “No hay nada que cambiar, ya está terminado. En el último decreto se resolvió una salida paulatina, hoy no veo la posibilidad de prorrogarlo, no está en conversación”, señalaron fuentes oficiales.

Según un informe de Juan Manuel Barca en Clarín, los últimos datos oficiales muestran una mejora: hay 1,5 millón de desocupados o un 7 % de desempleo en el primer trimestre, por debajo del 10,2 % de igual período del 2021 debido a la mayor actividad y ocupación. De esa manera, la tasa de empleo superó los niveles anteriores a la pandemia y la cuarentena, y alcanzó niveles récord, en buena medida por el incremento del empleo no registrado, que creció 3,5 puntos interanuales.