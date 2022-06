Pérsico responde

Luego de las críticas de la vicepresidente Cristina Kirchner a la modalidad para otorgar los planes sociales, el dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico afirmó que la exmandataria busca "desgastar" al Gobierno, a pesar de haberlo creado.

"No creo que sea una buena política desgastar a un Gobierno que vos creaste. No podés, por un problema de que las cosas no salieron como vos querías, bajarte del barco", resaltó Pérsico.

En declaraciones radiales, el dirigente social afirmó que "con esta pelea a cielo abierto" que mantienen los máximos referentes del Frente de Todos la vicepresidenta "se está desgastando a ella misma".

"Cometemos errores al entrar en la disputa política, tenemos que defender a este Gobierno. En las elecciones del próximo año tenemos que ganar o morir como proyecto político. No podemos otra vez entregarle el gobierno a Macri y pasar de nuevo las penurias que hemos pasado", puntualizó.

Además, consideró que las críticas de Cristina Kirchner tienen "un componente político" que está vinculado con "la disputa política que está haciendo ella hacia el interior del Frente de Todos", con la cual dijo no estar de acuerdo.

En ese marco, Pérsico cuestionó la postura de la vicepresidenta sobre el rol de los movimientos sociales: "No sé por qué Cristina planteó estas críticas ahora. El tema central es que ella no entiende este nuevo capitalismo, cree que se puede volver al pleno empleo".

"Este capitalismo no puede garantizar el trabajo para todos, la educación para todos. Hace falta generar un nuevo modelo. No hay que perder tiempo amansando a un capitalismo que no se puede amansar", sentenció.