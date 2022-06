Larreta habló de las Primarias de JxC y vaticinó un cambio en el Gobierno

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hizo un recorrido por la provincia de Salta con dirigentes del PRO del noroeste argentino en el marco de su armado presidencial. Durante la visita, el alcalde porteño se refirió a las discusiones internas sobre los nombres para 2023 y enfatizó que “al candidato de JxC lo elegirá la gente en las Paso”. Las declaraciones fueron realizadas en el Encuentro Regional Norte organizado por la Fundación Pensar en un hotel, actividad de la cual también formaron parte Patricia Bullrich y Mauricio Macri vía Zoom.

El alcalde porteño continúa con el armado de su plan de gobierno, teje alianzas políticas a lo largo del país y exige definiciones al resto de los referentes nacionales del PRO. “En 2023 habrá tantos candidatos como quieran presentarse”, manifestó en esa línea durante una rueda de prensa en la provincia del norte. “Pero a esas candidaturas no las vamos a definir nosotros, sino que las va a definir la gente en las Paso”, advirtió Larreta.

En las últimas semanas Larreta aceleró su estrategia política de cara a los comicios del año próximo y dio definiciones concretas en clave electoral. Quienes lo frecuentan saben que el alcalde porteño es muy mesurado a lo hora de hablar en público respecto a sus ambiciones políticas. “Horacio tiene una actitud moderada no por ser Paloma, como le dicen, sino porque tiene una responsabilidad de gestión”, sostuvo un puntero larretista en diálogo con este medio. “Cuando vos gobernás un territorio, eso te obliga a generar consensos”, insistió alguien de la mesa chica de Uspallata.

Pensar es el think tank que diseña el plan de gobierno que impulsará el PRO para llegar a Balcarce 50. En ese contexto, la Fundación organiza eventos en todo el país para exponer ideas e intercambiar visiones con dirigentes locales. Larreta apunta llevar su mensaje a cada provincia y mostrar territorialidad.

“Tenemos la vocación de gobernar la Argentina en el 2023, pero no solo de gobernar sino también de transformar”, manifestó el mandatario de la Ciudad en otro tramo de su disertación. Otro de los puntos que tocó fue la idea de “recuperar el federalismo”. Al respecto, acusó al kirchnerismo de llevar adelante un “proceso de concentración de recursos en el gobierno central y con eso después condicionan a las provincias”. Algo que no faltó fue el tema económico. El jefe de Gobierno cuestionó que “la inflación en Argentina es imparable” y exigió “frenarla porque hoy le come el bolsillo a todos”.

Entre quienes acompañaron a Larreta a Salta se encontraban el diputado Omar de Marchi, flamante armador nacional del larretismo.