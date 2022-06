La Rosada relativizó la versión

El gobierno de Alberto Fernández, que investiga el caso del avión venezolano detenido en Ezeiza desde hace 10 días, relativizó la información revelada ante la prensa por el ministro de Inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, quien aseguró que el gobierno de Mario Abdo Benítez tiene probado el vínculo entre uno de los cinco tripulantes iraníes, el piloto Gholamreza Ghasemi, y el grupo paramilitar de la Guardia Revolucionaria de Irán, Al-Quds. Al contrario, la Casa Rosada ratificó la vigencia de sus propios registros, que indican que se trata de una coincidencia de nombres fortuita.

“Se trata de una persona vinculada a Al-Quds, sin ninguna duda. No es parecido, homónimo, ni nada. Es preocupante”, dijo esta mañana Aquino, el jefe del servicio de inteligencia paraguayo, en diálogo con la radio ABC Cardinal. Después, el ministro del Interior de ese país, Federico González, confirmó a Infobae la información, aunque aclaró que aún no fue transmitida formalmente al Gobierno argentino. Se trata de un dato contradictorio con los resultados preliminares de la investigación que divulgó esta semana el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que indican que Ghasemi no está vinculado con el grupo iraní, sino que tiene el mismo nombre de un miembro de esa organización.