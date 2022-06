Diálogo con Bolsonaro por la cuestión energética

El presidente Alberto Fernández comentó ayer que anoche dialogó informalmente con su colega de Brasil, Jair Bolsonaro, y reveló que la “integración energética” fue uno de los asuntos que estuvo presente en la conversación.

“Ayer, el presidente Bolsonaro me vio en el hall de entrada antes de pasar a la reunión; estábamos haciendo tiempo para pasar a la reunión, se acercó muy amablemente, me saludó, hablamos un ratito de fútbol y después me habló de su preocupación por el tema energético, sobre de qué modo podemos trabajar en la integración energética”, dijo hoy Fernández en una conferencia de prensa ofrecida en el Hotel Marriot a los periodistas argentinos que cubren el encuentro internacional. Sobre este último punto, el jefe de Estado le señaló que “las posibilidades eran muy concretas, porque ya parte de la energía eléctrica que hoy entra a Argentina” es traída de Brasil “a un mínimo precio”.

“Yo se lo agradecí. Le dije que queríamos seguir con eso, le expliqué en qué estado estábamos con el gasoducto, él me preguntó si íbamos a hacer las plantas de licuefacción y le dije que sí, pero que a ellos les convenía importar gas natural, que es mucho más barato”, explicó. Y le contó que si se desarrolla el gasoducto de Vaca Muerta, se podrá ahí “ingresar mucho gas a Brasil”.