Santiago Cafiero pidió alivio para Cuba, Venezuela y Nicaragua

El canciller Santiago Cafiero pidió el fin del bloqueo y las sanciones económicos contra Cuba y Venezuela y cargó con dureza contra la Organización de los Estados Americanos (OEA). En primera fila lo escuchaban atentamente el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el titular de la OEA, Luis Almagro, principal foco de los cuestionamientos de la comitiva argentina.

“Estoy hablando de las medidas unilaterales que se hacen en el continente, especialmente en cuba y Venezuela. Todos habla de la lucha contra la desigualdad, pero no se promueven practicas concretas para atacar este flagelo regional”, dijo a La Nación el ministro de Relaciones Exteriores. Pese al reclamo de la Argentina, Cafiero reconoció que no habrá consenso para agregar este pedido en el documento final. “Es probable que haya muchos pies de notas al final del documento”, adelantó. Aunque no lo mencionó, Estados Unidos y la OEA son parte del grupo que está a favor de continuar con las políticas punitivas.

“Se puede buscar en el continente una acción que sea a partir de una mirada cooperativa y armónica, y no a partir de sanciones. El tiempo ha demostrado que esas acciones han fracasado, solo profundizaron las crisis de esos países”, describió el Canciller, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Alberto Fernández.

Lo que la Argentina llevó a la Cumbre de las Américas es proponer espacios de diálogo, según contó Cafiero. “Una cumbre con exclusiones es el camino equivocado”, agregó. En su presentación ante sus pares, Cafiero expuso con crudeza las diferencias con la OEA y le reclamó que “nunca más debe legitimar procesos de desestabilización”, en alusión al golpe de estado en Bolivia.