Macri le respondió a Morales

El medio de una cruzada con el líder de la UCR, el expresidente Mauricio Macri desacreditó atacar al radicalismo y cuestionó la carta enviada por Gerardo Morales.

"Acá les dejo un video de mi pensamiento que muestra que siempre valoré las ideas del radicalismo en sus distintos matices. Lamento la carta que he recibido (a todas luces desmesurada) que descontextualiza un apunte histórico que hice en una conferencia en Brasil", publicó desde su cuenta de Twitter acompañado de un fragmento de un discurso pronunciado al inicio de su mandato desde la Quinta de Olivos.

"En esta quinta que se ha vuelto a transformar en una casa abierta donde se viene a dialogar, buscar consensos, a buscar coincidencias que nos permitan construir todos esos sueños que tenemos y tenía don Hipólito (Yrigoyen) porque el creía fuertemente en la herramienta del diálogo, del consenso. Él creía que no hay solución de largo plazo si no se afirma si no se funda en instituciones solidas", se lo ve decir a Macri frente a su gabinete que aplaudía sus dichos desde la primera fila.

El fuerte tweet contra Morales, quien lo acusó de "irresponsable" y "egoísta", continúa: "Lamento especialmente lo inoportuna que resulta frente a la angustia y el hartazgo de los argentinos, que hoy nos reclaman unidad y claridad en nuestras ideas sobre cómo vamos a sacar el país adelante".

La pelea con el radical viene de larga data, pero se profundizó tras los dichos del exmandatario en la Conferencia Internacional de la Libertad en San Pablo, donde aseguró que "el populismo se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina es donde arrancó, primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita".

"Esto es muy contagioso y se expandió al resto del mundo", siguió el líder del PRO, quien exhortó a "luchar contra el populismo en forma global".

A través de una dura carta, el gobernador de Jujuy aclaró: “Mi carta fue planteada para que Mauricio Macri pare con esta tendencia de atacar al radicalismo de forma injustificada y además, tuvo un error histórico. Yrigoyen no fue un populista, fue un Presidente fundante”, sostuvo.

“Las palabras de Macri son una descalificación contra Yrigoyen y eso no lo puedo permitir”, agregó en diálogo con Nancy Pazos en Ruleta Rusa por radio Metro 95.1.