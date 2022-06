Santoro apoyó a Alberto Fernández

El legislador porteño del Frente de Todos Leandro Santoro respaldó ayer la decisión del presidente Alberto Fernández de pedirle la renuncia al titular de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y remarcó que "no se puede permitir que haya off y menos de un ministro contra el propio gobierno".

De todas maneras, Santoro destacó la tarea del ahora ex funcionario al señalar que "Matías Kulfas fue un buen ministro que ayudó mucho a la recuperación económica de la Argentina".

"No se puede permitir que haya off, y menos de un ministro, contra el propio gobierno. La decisión de Alberto fue la correcta", señaló en declaraciones radiales.

En el mismo sentido, el legislador remarcó: "Una cosa son los off y otra las declaraciones en on. Para mí, los off hablando en contra de cualquier compañero me parece que eso es inaceptable".

"Las declaraciones en on tienen otra problemática, que son las descalificaciones de personas y las chicanas. Situaciones que trato, en mi caso, no caer. Pero no es la excepción, es la regla", consideró Santoro.