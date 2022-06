Gesto de Macri en la carrera interna del PRO

El expresidente Mauricio Macri tendrá un gesto de fuerte valor político para las aspiraciones del PRO en 2023: participará como invitado especial de la reunión que Patricia Bullrich mantendrá el martes próximo con sus equipos de gobierno. Allí, el exjefe del Estado escuchará a los dirigentes bullrichistas y les hablará sobre la importancia de que se conviertan en garantes del cambio.

El encuentro, que se realizará desde las 10.30 en el Yacht Club de Olivos, será interpretado por muchos como una definición electoral de Macri, pero en su entorno lo descartan de plano: “Mauricio habla y se reúne con todos”, destacaron a la prensa metropolitana. Y agregaron que no se tratará de un “respaldo explícito” sino de un “acompañamiento” en su rol de “gran armador nacional”.

Incluso advirtieron que la presencia del exmandatario en la reunión de Bullrich será para compensar dentro de la interna partidaria su participación del 27 de abril pasado en una reunión del gabinete porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. Para sus allegados, Macri es un “fundamentalista de la competencia” y no se jugará por ningún postulante del PRO, sino que su intención es “consolidar el espacio opositor, garantizar la unidad interna y potenciar a los candidatos”.

El exmandatario sigue dando señales confusas sobre la posibilidad de presentarse como candidato presidencial en 2023. Este lunes, durante una visita a Santa Fe en la que estuvo acompañado por Federico Angelini, diputado nacional y vicepresidente del PRO nacional, cuando un periodista le preguntó dónde estará el año próximo, contestó: “Siempre ayudando... ¿Dónde? Dios dirá”. Aun así, brindó la definición más tajante sobre el tema que haya difundido hasta el momento: “Tenemos varios candidatos dentro de Juntos por el Cambio, eso es bueno y yo los apoyo a todos. Yo no me he anotado, me siento comprometido porque amo este país”, dijo.