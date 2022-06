Educación: Larreta lanzó la recuperación de aprendizajes

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó junto a su ministra de Educación, Soledad Acuña, los resultados de las pruebas educativas y el plan para recuperar saberes. Las nuevas medidas van a regir como respuesta a las evaluaciones estandarizadas Fepba (Finalización de Estudios Primarios de la Ciudad de Buenos Aires) y Tesba (Tercer año de Estudios Secundarios de la Ciudad de Buenos Aires) realizadas en octubre del 2021 y cuyos resultados evidencian un retroceso significativo respecto a 2019, previo a la pandemia.

“Un país sin educación es un país sin futuro. Lamentablemente la educación en Argentina dejó de ser el camino hacia el progreso que alguna vez fue. Por eso en la Ciudad de Buenos Aires la educación es prioridad” sostuvo Rodríguez Larreta durante el anuncio. Y agregó: “No hay ninguna posibilidad de hacer una política educativa seria si no evaluamos. Por eso es inentendible la actitud del gobierno nacional de evadir las evaluaciones, es una manera de escaparle a la realidad y de no hablar con la verdad”.

“En la Ciudad de Buenos Aires tenemos nuestras propias evaluaciones para no depender del Gobierno nacional. Saber cómo está el estado de la educación es fundamental para planificar e ir mejorando la calidad educativa”, sostuvo el mandatario en relación a la importancia de las evaluaciones. Sobre los resultados, afirmó: “Estos resultados duelen, son producto de lo que sucedió con la pandemia y del impacto que tuvo sobre el aprendizaje y el desarrollo de los chicos”.

“Para enfrentar esto tenemos planes de recuperación de aprendizajes: estamos recuperando los días perdidos, empezamos las clases antes, extendemos la jornada obligatoria, tenemos escuelas los sábados, estamos aprovechando las horas libres”, detalló Rodríguez Larreta. Y cerró: “Tenemos que lograr que la educación vuelva a ser el motor de progreso en la Argentina y que la escuela pública vuelva a ser un ejemplo mundial como lo era porque eso significa futuro para nuestros hijos y desarrollo para todos los argentinos a lo largo del país”.

Las evaluaciones Fepba y Tesba se realizaron en estudiantes de 7º grado y 3º año de Nivel Secundario, respectivamente, en todas las escuelas de gestión estatal y privada de la Ciudad de Buenos Aires. Las mismas evidencian un retroceso significativo en Prácticas del Lenguaje y en Matemática respecto del 2019, último año en el que se realizaron las evaluaciones. En 2020 fueron suspendidas con motivo de la emergencia sanitaria por Covid-19. Se trata de pruebas estandarizadas que se toman anualmente desde 2013 con el objetivo de obtener información sobre logros de aprendizaje establecidos en el diseño curricular para las siguientes asignaturas: Prácticas del Lenguaje, Lengua y Literatura, y Matemática.

A su vez, los cuestionarios complementarios en ambas evaluaciones demuestran que a mayor presencialidad se obtienen mejores resultados en el aprendizaje. Aquellos estudiantes que tuvieron una mayor cantidad de encuentros con docentes y sus compañeros, ya sea de manera virtual o presencial, también obtuvieron un mejor desempeño.