Cerruti aseguró que el Gobierno cumplirá con las revisiones del FMI sin hacer ajustes

Esta mañana en la tradicional conferencia de prensa que da cada jueves, la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, aseguró que el Gobierno cumplirá con la primera y la segunda revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del acuerdo que generó disidencias hasta dentro de la propia coalición y que cortó la comunicación entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner.

“Todavía no cumplimos con la primera [revisión], pero se cumplirá muy bien, está por llegar. A pesar de los agoreros que dijeron que no iba a suceder, sucedió”, sostuvo Cerruti que, esperanzada, siguió: “En el mismo sentido no tenemos ninguna duda de que va a pasar lo mismo con la segunda revisión”.

Entonces, la funcionaria que responde a Fernández dijo que el pacto marcha “como el Gobierno se lo había planteado”, es decir, cumplirlo sin que eso implique detener las metas de crecimiento, de gasto social y de gasto de capital, de acuerdo a lo que indicó.

“Habiendo cumplido con las metas de ese acuerdo durante el primer trimestre, se pudo avanzar con una inversión muy fuerte en gasto social, se pudo cumplir con las metas de déficit fiscal y de reservas, sin hacer ningún tipo de ajuste. Lo mismo va a suceder con el correr del tiempo”, afirmó.

Por otra parte, Cerruti aseguró que Fernández decidió participar de la Cumbre de las Américas, que se realizará entre el 6 y el 10 de junio en Los Ángeles, antes del llamado que le hizo a la tarde su par de Estados Unidos, Joe Biden, que duró 25 minutos. Según Cerruti, lo definió después de charlar con el resto de sus pares de la Celac -que el argentino preside- y, sobre todo, con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.

“[El Presidente] va a llevar la posición de la Celac y de Latinoamérica sobre la situación del mundo, cómo afecta guerra a los países del sur, y una Latinoamérica unida y sin exclusiones”, manifestó la portavoz, quien negó que el Gobierno haya intentado hacer una cumbre de la Celac paralela a la de las Américas, como un espaldarazo a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Sobre el respaldo a esos tres países, se limitó a decir: “No creemos que sea una pregunta que se haga en la calle el ciudadano argentino. El Presidente está defendiendo que no haya exclusiones en Latinoamérica, que nuestra política exterior tenga que ver con acompañar un mundo donde la democracia se ejerza sin exclusiones. Las exclusiones no son el camino para el cambio”.

En tanto, la portavoz respondió una información que adelantó la incorporación de 29.000 personas a la planta permanente del Estado. “No hablamos de ampliar, sino que trabajadores precarizados y que han estado por muchas años tengan trabajo formal. No tienen que estar precarizados, sino contar con todos los derechos”, dijo.

En el marco de los siete años del movimiento Ni una menos en la Argentina, que es mañana, la portavoz admitió que es “un desafío” lograr la equidad de género en las filas de la Casa Rosada. “Falta un montón y no estamos conformes las mujeres que integramos este gobierno con la disparidad que existe en todas las áreas”, aseveró.

La vocera además le respondió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, quien en una clara alusión a la histórica frase “donde hay una necesidad, nace un derecho”, de la exprimera dama fallecida Eva Perón, dijo que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad” durante una conferencia en Chile.

“[Rosenkrantz] lo que afirma es el corazón de la doctrina liberal, al margen de que lo haga dando vuelta una frase de Eva [Perón] que para la mayoría de los argentino, expresa lo que es un anhelo, que es vivir una vida plena y buscar la felicidad de la manera en que cada uno quiera, con el apoyo del Estado. No nos asombra. El presidente de la Corte expresa el corazón de la doctrina liberal”, expresó.