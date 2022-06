Macri: “Que no amenacen con más retenciones al campo, es distorsivo”

Durante su recorrida en el primer día de la exposición agropecuaria Agroactiva, Mauricio Macri volvió a criticar al Gobierno por su enfrentamiento con el campo. “Que no amenacen con más retenciones, es un impuesto distorsivo”, dijo el exmandatario nacional al arribar al predio en Armstrong, en la provincia de Santa Fe, donde se realiza la muestra desde 1995.

“¿Qué le dice al campo?”, le consultaron al expresidente, que llegó poco después del mediodía. “Que lo dejen trabajar, que no lo hostiguen, que no le inventen impuestos, que no lo amenacen con más retenciones. Es un impuesto totalmente distorsivo que no nos suma. Tenemos que ir saliendo en el tiempo lo más rápido que podamos de impuestos que atentan contra la generación de empleo”, consideró Macri.

El líder del PRO fue acompañado por el ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, el ex diputado nacional Carlos Castellani y otros dirigentes santafesinos. Con los dirigentes de su partido, almorzó en el restaurante central para luego caminar las calles de la muestra, visitando varias fábricas de maquinaria agrícola y sacándose fotos con el público presente.

Antes de subirse nuevamente al helicóptero para emprender el regreso, atendió brevemente a la prensa. En ese contexto, le preguntaron si se presentará en las elecciones presidenciales de 2023. Macri miró fijo a su interlocutor y, ante la risa de quienes lo acompañaban, eludió la consulta con un “no te escuché”. Asimismo, sobre la muestra expresó: “Me impresionó Agroactiva. La verdad que acá ves potencia, acá ves futuro, acá Argentina se sienta en la mesa de los que lideran el mundo y en muy pocas cosas lo podemos hacer”.

Ya para cerrar, le plantearon dos temas: cómo pagar la deuda con el FMI y la embestida del Gobierno contra la Justicia. “Como todas las deudas, hay que pagarlas trabajando. Y no hay que tener más déficit, que es lo que ha generado las deudas, después de décadas de hacer la misma pavada de gastar más de lo que tenemos”, dijo con respecto al primero. “A la Justicia hay que dejarla trabajar en forma independiente, como también respetar la libertad de expresión. Más institucionalidad es más empleo, porque con más seguridad jurídica en nuestro país va a haber más inversiones y más empleo”, concluyó el ex mandatario. Este martes, apenas horas después de que Alberto Fernández criticara con dureza la gestión de Mauricio Macri al señalarlo como un “ladrón de guante blanco”, el ex Presidente de la Nación entre 2015 y 2019 no había dudado en responder. “Está fuera de sí, desencajado”, señaló el referente del PRO a Radio Del Sol de Uruguay en relación al actual mandatario nacional.

“¿Quiere escuchar lo último que dijo Alberto Fernández sobre usted?”, le preguntaron los periodistas de la radio oriental. “No, no hace falta. Lo leí hace rato y está fuera de sí. Está desencajado”, respondió Macri. “¿Pero sabe qué le dijo?”, insistieron los periodistas uruguayos. “Ladrón de guante blanco... todas esas cosas, es un disparate”, insistió Macri y completó: “Sin palabras, está fuera de quicio”.

Macri también había brindado una entrevista al diario El País de Uruguay, en la que apuntó contra la Vicepresidenta de la Nación por sus críticas hacia Alberto Fernández. “Cristina Kirchner inventó este gobierno con alguien que no tenía ni voto propio ni liderazgo alguno”, comentó. Y enfatizó: “Nunca se tomó deuda a la velocidad que está tomando el de Alberto Fernández”.