Lombardi: "El Presidente se dedica a distraernos, pero no engrupe a nadie".

El diputado nacional de juntos por el Cambio, Hernán Lombardi, se alineó a las críticas de su espacio contra el discurso del presidente Alberto Fernández. Dijo que "todo lo que dice es para distraer", aunque "no engrupe a nadie". Quien fuera ministro de Medios Públicos durante la gestión de Mauricio Macri, señaló que existe "un problema serio con la inflación, que sigue generando pobreza, y de eso hay que preocuparse"."

"Con los problemas que tiene la Argentina, que los jubilados no llegan a fin de mes, que la minoría que tiene la suerte de trabajar en blanco no llega a fin de mes, el presidente se ocupa de tratar de distraernos pero no engrupe a nadie", arremetió el diputado en declaraciones al programa "Sin Relato", que conduce Antonio Fernández Llorente por radio AM La99

En ese sentido, Lombardi consideró que "cuando la dirigencia política no habla de los problemas de la gente, se genera una grieta entre la sociedad y esos dirigentes" y se permitió trazar un ejemplo con Chile. "Gabriel Boric es un tipo formado y sin embargo su imagen se desvanece a días de haber asumido. Chile mejoró, probablemente el que mas mejoró en Latinoamérica, pero mantiene profundas desigualdades", graficó.

El legislador aseguró que existe "un problema muy serio con la inflación, que sigue generando pobreza, y de eso hay que preocuparse". Respecto a la dolarización de la economía nacional que muchos dirigentes plantean para terminar con el alto costo de vida, Lombardi evaluó: "¿Cómo vas a dolarizar sin dólares? Lo que le falta a la Argentina son dólares".

"Esas son las soluciones mágicas y en lo único que terminan es en más desencantados. Lo que le falta a la economía argentina son dólares, pero después se habla de soluciones mágicas como dolarizar", precisó.

Consultado por los dichos del mandatario nacional sobre "los ladrones de guante blanco", el ex funcionario macrista indicó: "La frase es así, extemporánea". "Cuando la dirigencia no habla de los problemas de la gente, se empieza a generar la bifurcación entre lo que habla la gente y la dirigencia. Eso es una aventura peligrosa porque se empieza a improvisar. La gente busca soluciones mágicas, nunca son soluciones", consideró.