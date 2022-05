Parrilli sentenció que JxC está “sacándose la careta”

El senador del Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli afirmó hoy que la oposición está “sacándose la careta” en relación a sus propuestas de reformas laboral, previsional, privatizaciones y aumentos de tarifas, pero opinó que “está bien que las expresen” porque, de esa manera, “los ciudadanos pueden evaluar y decidir a quién apoyan y a quién no” de cara a las elecciones del año próximo.

En diálogo con El Destape Radio, Parrilli consideró que la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) “está sacándose la careta”, al considerar que, “en el año 2015, la campaña de (Mauricio) Macri fue todo lo contrario”. Parrilli sostuvo que el expresidente había prometido “que iba a mantener Fútbol para Todos, que iba a mejorar el salario, a haber más trabajo y más producción” pero eso no pasó. “Como la realidad marcó que eso no ocurrió sino todo lo contrario, me parece que ahora están sacándose la careta y diciendo claramente qué intereses y qué propuestas expresan”, consideró el senador, consultado por declaraciones de referentes de Juntos por el Cambio que anticiparon que, en caso de volver al poder, propiciarán una reforma laboral y una reforma previsional, entre otros temas.

Para Parrilli, “mientras podamos garantizar que una democracia funcione, que no haya persecución ni utilización de los servicios de espionaje para persecución política, está dentro de la democracia que cada uno exprese lo que quiere y lo que piensa”. En este sentido, agregó: “Me parece bien que lo expresen. Hace que los ciudadanos puedan evaluar y decidir a quién apoyan y a quién no apoyan; peor sería el engaño”.