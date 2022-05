Alicia Castro: “el error fue no haber armado un programa de gobierno”

La exembajadora Alicia Castro afirmó que "la mayoría de los votantes del Frente de Todos están decepcionados con el Gobierno" y consideró que el "error de base" del Frente de Todos "fue no haber armado un programa" de gestión.

La referente del espacio Soberanos contó que salió "a festejar" cuando la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, anunció en Twitter que Alberto Fernández iba a encabezar la fórmula presidencial.

Sin embargo, la ex secretaria general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes señaló que "el tiempo demostró que hubo eficacia para ganar pero no eficacia para gobernar".

En ese sentido, la ex diplomática analizó que "el error de base no es el tuit de Cristina, el error de base fue no haber armado un programa" de gobierno.

"La mayoría de los votantes del Frente de Todos están decepcionados con el Gobierno", afirmó Alicia Castro.

Y lanzó: "Claramente Alberto Fernández no cogobierna con Cristina, sino con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

Para la dirigentes kirchnerista, "el Gobierno miente y esto es muy incómodo para todos".

Asimismo, la ex embajadora argentina en Moscú, que renunció al cargo por diferencias con la visión del Palacio San Martín, afirmó que "la política exterior del Gobierno no se entiende porque es una política errática".