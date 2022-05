Carrió aseguró estar a favor del acuerdo judicial para que el Presidente pague

La dirigente de la Coalición Cívica y ex diputada nacional de Juntos por el Cambio Elisa Carrió coincidió con el acuerdo judicial homologado para que el presidente Alberto Fernández pague más de un millón y medio de pesos como reparación por la fiesta clandestina organizada en la Quinta de Olivos durante marzo de 2020.

"No me parece mal que pague porque comparto que los decretos son inconstitucionales. Creo que estas limitaciones a la libertad tienen que tener una ley en el Congreso. Acá hay un juicio jurídico y uno moral, el moral está perdido. La cuestión moral en Argentina es muchísimo más grave que estas transgresiones, entonces no le doy tanta importancia a una Argentina tan corrupta en sus modos donde esto forma parte de los privilegios de un poder que se siente impune", remarcó Carrió.

En ese sentido, Carrió afirmó que le parece "mucho más grave la impunidad de Cristina Kirchner y por qué no está con prisión preventiva". La dirigente de la Coalición Cívica se refirió a las elecciones presidenciales de 2023 y a la gestión del mandatario nacional al señalar: "A Alberto lo dejaron solo en el poder".

En alusión a los comicios del año próximo, Carrió sostuvo: "Tenemos que llegar a una elección libre, democrática, con boleta única y con ficha limpia el año que viene. Cuando un partido tiene dinero o estructura no quiere la boleta única. Así se evita el fraude electoral y favorece la transparencia electoral".

"Cuando uno vota por principios y no por conveniencia, finalmente fue esa interna la que nos permitió armar Juntos por el Cambio", agregó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

Carrió evitó opinar de posibles candidatos presidenciales para 2023 y habló de unidad: "Creo que no importa quién falta, lo que tenemos que exigir como sociedad no es un líder, sino un grupo de líderes ejemplares. No votar a uno porque me inspira, no votar a otro porque son anti, ver a dónde están los grupos de líderes capaces de tener una conducta ejemplar".

"Algunos están en Juntos por el Cambio, muchos están trabajando en sus profesiones, otros en hospitales, industrias. A mí no me importa quién va a ser Presidente sino el contrato moral, la ejemplaridad que lleva. En las elecciones no se trata de un candidato sino del pueblo, si el pueblo no se ilumina vota mal".

Y en ese aspecto, la ex diputada nacional aseguró que "esta sociedad va a tener que hacer un sacrificio enorme para reconstruir a la Argentina", al tiempo que pidió "darle una guerra a la hipocresía".

Asimismo, se refirió a la visión que tiene la gente sobre la clase política en el país: "Yo me sentía muerta, sentía muerta a la Argentina, sin ninguna esperanza, otra parte de la sociedad siente ira. Uno ve una ira en las redes, pero también forma parte de un duelo. Es un duelo del fracaso de Argentina como proyecto de Nación, la incompetencia, la mediocridad, pero la ira tampoco soluciona el problema".

"Lo que reclaman nuestros hijos que se están yendo hoy, es ser hijos del amor de la patria. El tema es si nos dejamos arrasar por la ira saliendo. Los argentinos no deben dejarse ganar por la ira. Yo no pongo la esperanza en un líder. Hay que cambiar en serio y salir sin violencia. Si nos respetamos en serio, basta de hipocresía y mentiras. También en la oposición hay mucha gente que está pensando en la presidencia", concluyó.