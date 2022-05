Brandoni, contra las grúas de la Ciudad de Buenos Aires: "Salen a recaudar"

Luego de haber compartido intensas jornadas de rodaje por la Ciudad de Buenos Aires junto a su amigo Robert De Niro para la serie Nada, de Gastón Duprat y Mariano Cohn, Luis Brandoni aprovechó el espacio que le dieron en una entrevista televisiva para hacer público su reclamo por el funcionamiento las grúas del Sistema de Tránsito Ordenado del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para decir algo que pienso hace muchos años. Es el tema de las grúas que llevan autos para sancionar, supuestamente para ordenar el tránsito. Quiero decir que no ordenan nada", comenzó el actor en el programa de José Del Río en LN+. Y señaló cómo este sistema afecta a los trabajadores de la zona: "En la ciudad Buenos Aires, los negocios y restaurantes cada vez se comen más la calle. Cada vez hay menos lugar para estacionar, no se pueden producir playas de estacionamiento con rapidez, entonces algo tienen que hacer para darle chances a los que van en auto a que estacionen".

Además, aseguró que los sábados y domingos "no hay ninguna necesidad de levantar los autos, porque no hay tránsito", motivo por el que propuso que esos días las grúas no circulen e hizo una fuerte denuncia: "Salen a recaudar. Hace años que está ocurriendo esto y quiero que el Gobierno de la Ciudad haga algo por los que tenemos auto, que tenemos derecho a ocuparlo".

En relación a la actualidad del país, "Beto" la calificó de "penosa". "Esto no tiene solución. La gente está enojada y es lógico. El Presidente se permitió decir que el mérito no tiene valor, que no importa el mérito", expresó con preocupación. Por último, criticó la gestión de Alberto Fernández: "La gente quiere que este Gobierno termine y que se vayan. Y se van a ir. Estamos viviendo una situación extraordinaria y caótica como esta, no hay paros generales".

"Yo pregunté hace un día si la CGT seguía estando en la calle Azopardo. Recordemos que durante el gobierno de Raúl Alfonsín se hicieron 13 paros generales. Esto es bueno saberlo porque la gente va a necesitar, cuando venga otro Gobierno, que va a ser el de Juntos por el Cambio, que va a tener que tener paciencia. Tenemos que prepararnos ahora. Parar de hablar de las candidaturas, porque falta mucho y no tiene sentido", culminó.