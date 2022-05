Los colegios privados pidieron una nueva suba de las cuotas

Una asociación que nuclea a los colegios privados de la provincia de Buenos Aires pidió al gobierno bonaerense que convoque a la comisión de aranceles para que se analice una nueva suba de aranceles en los colegios subvencionados.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) ya presentó una nota formal para que se ponga en marcha el mecanismo que permitiría subir las cuotas privadas ante la medida que aplicará el gobierno de aumentar los sueldos docentes.

En esa entidad afirman que “estas situaciones no permiten manejarse con previsibilidad” y ante el panorama planteado volvieron a insistir con la creación de una cláusula gatillo para que de ese modo se pueda actuar con mayor celeridad en los casos que necesiten subir los aranceles.

También señalaron desde Aiepba que “hay colegios que no podrán subir las cuotas como lo necesitan porque la comunidad educativa no podría resistir otra suba de aranceles”, lo que puede redundar en un serio perjuicio para esos establecimientos educativos.

“Hace 15 días se consiguió una suba tras gestiones que se realizaron desde los primeros días de marzo. Y ni bien se otorgó esa suba, el gobernador provincial anunció que la suba será del 60 por ciento, 18 puntos más que lo acordado en febrero, que era del 42 por ciento”, detalló Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepba.

“No estamos desconociendo el aumento de salarios, pero también hay que analizar la situación de los colegios y las familias”, agregó el directivo. En las cuotas de abril hubo subas de aranceles en los colegios no subvencionados, los que no tienen que esperar un aval oficial para hacerlo. No se sabe si los mismos aplicarán pronto una nueva suba.

En el caso de los colegios con aporte estatal recién recibieron el aval para subir las cuotas a fines de abril, cuando la comisión de Aranceles, dependiente de Dirección de General de Cultura y Educación, aprobó los nuevos topes que podrán aplicar las escuelas privadas en el territorio bonaerense. El nuevo cuadro, por el que venían pidiendo las entidades que nuclean a propietarios de las instituciones, contempla un aumento escalonado entre marzo, julio y septiembre que suma alrededor de 25 por ciento.

A su vez, las familias tendrán que pagar en forma retroactiva, ya que el esquema arranca con subas desde el primer mes del ciclo 2022. Eso sumará un diferencial en, al menos, dos cuotas (se puede optar por más pagos para bajar el impacto).

Entre los tres tramos, el incremento promedio ronda el 25 por ciento, con 8 por ciento en marzo, 8 por ciento en julio y 9 por ciento en septiembre, según cálculos que se hacían ayer alrededor de la mesa de negociación. Ahora tendrán que sumar el proporcional que les significa la nueva suba de 18 puntos anunciadas por el gobierno provincial.

SITUACIÓN SANITARIA

En tanto, la suba de casos de covid en la provincia de Buenos Aires también impacta en los colegios. Según fuentes de Aiepba hubo una suba de un 30 a un 40 por ciento de casos y en los últimos días han recibido notificaciones de docentes, auxiliares y directivos con cuadros de coronavirus.

“Si bien sigue firme la no obligatoriedad de los barbijos, pedimos que lo sigan usando por el covid y otras enfermedades respiratorias”, indicaron en la entidad.

Y agregaron: “es importante que nos cuidemos. No nos relajemos con la vacunación, porque sabemos que ha bajado el ritmo. Hay que extremar los cuidados para evitar nuevas medidas restrictivas. Todo depende de la evolución”, indicó Zurita