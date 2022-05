Urtubey elogió a Wado de Pedro

El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey sorprendió con un elogio al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, de quien aseguró que es "un dirigente súper interesante" al señalar que "tiene una profunda vocación política y entiende que desde el diálogo se construye".

En declaraciones radiales, Urtubey se mostró entusiasmado con la posibilidad de "discutir el peronismo que viene".

"El peronismo debe ser el vehículo transformador, lamentablemente eso no se verifica en la realidad, pero debe ser así", analizó.

En este marco, Urtubey destacó la figura de Wado de Pedro, a quien definió como "un dirigente súper interesante porque tiene una profunda vocación política y entiende que desde el diálogo se construye".

"Él habla con todo el mundo y eso me parece un dato interesante. El diálogo es una herramienta de construcción de un proyecto colectivo que espero que pueda nacer, porque hasta ahora el Gobierno no lo ha podido hacer. Tener dirigentes con los cuales poder hablar está bueno", valoró el ex mandatario salteño, quien días atrás participó de una cumbre del PJ salteño en Mendoza.