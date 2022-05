La fiscal que investigó a Urribarri anticipó que será destituida

La suspendida fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, afirmó ayer que “sé que el jury me va a destituir pero vamos a hacer todos los planteos jurídicos necesarios para revertir luego esta situación” ante la Corte Suprema y los tribunales internacionales.

Goyeneche es la fiscal que logró la condena a 8 años de prisión del exgobernador de esa provincia y exembajador en Israel, Sergio Urribarri, y ahora el kirchnerismo busca su destitución. No obstante, la fiscal aseguró que “esto es una lucha que va a ser larga”, porque luego de la eventual destitución pedirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ser repuesta por irregularidades en el proceso de enjuiciamiento.

“La semana pasada hablamos de la bocanada de aire que era la sentencia de la Corte. Ya parece que el ventarrón venía del otro lado también porque lo que hizo el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos fue decir que no van a cumplir con la sentencia de la Corte”, dijo a radio Mitre.

El miércoles, en medio del feriado y con una velocidad desconocida, el Tribunal Superior de Entre Ríos rechazó el amparo de Goyeneche quien se quejó porque en el jury se sacó al jefe de los fiscales y se lo reemplazó por un abogado de la matrícula, entre otras irregularidades. El Tribunal Superior, con jueces subrogantes, reiteró también su postura “de que no tengo derecho a reclamar dentro de la provincia de Entre Ríos a pesar de que este jury que se me está realizando es ilegal, que tengo que esperar que me destituyan y luego hacer ese planteo de ilegalidad”, agregó Goyeneche. El jury tiene previsto reunirse mañana y se espera que sus miembros -la mayoría vinculados a Urribarri- vote la destitución de Goyeneche en los próximos días.