Presión al gabinete para reforzar el relanzamiento de Alberto Fernández

En medio de la feroz interna en el Frente de Todos, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, convocó a los ministros a asistir al acto que la Uocra trazó este viernes para apoyar al presidente Alberto Fernández y reiteró el pedido que la Casa Rosada viene realizando a los funcionarios para que salgan a la calle y en los medios de comunicación “a mostrar la gestión”.

En la reunión de Gabinete, que se prolongó por poco más de dos horas, el tucumano les recordó la importancia a los funcionarios de primera línea del Gobierno de apuntalar al jefe de Estado, como propuso Gerardo Martínez, titular del gremio de la Construcción. En el acto, en Esteban Echeverría, se esperan unas 20 mil personas y buscan rodearlo de figuras políticas; extendieron invitaciones a gobernadores, intendentes y legisladores nacionales y provinciales. “Juan les dijo que es muy importante que participen y estén en el acto”, confirmaron fuentes de Jefatura de Gabinete.

El objetivo del Gobierno, que se plegó a la convocatoria de Martínez, es lograr “una demostración de apoyo” para el Presidente en medio de la tensión interna con el kirchnerismo. Pero, aclaran en Balcarce 50, no debe ser interpretado como un gesto rupturista. Para alimentar ese concepto adelantan que se prevé que Fernández, que pronunciará un discurso en el cierre del acto, haga un fuerte llamado a la unidad en el oficialismo.

“La idea es mostrar que pese a lo que se dice estamos todos trabajando juntos para poner a la Argentina de pie”, contó un ministro a este diario. “No fue una orden sino una invitación a que participemos todos y mostremos que la unidad no está en duda”, agregó. El escenario, sin embargo, no es el ideal para bajar el enfrentamiento: se da días después de que el Presidente afirmara públicamente su intención de ir por la reelección y que el jefe de La Cámpora Máximo Kirchner cuestionara las “declaraciones grandilocuentes” del mandatario y le aconsejara “saber obedecer”. Además, se realizará en un municipio cuyo intendente, Fernando Gray, desafió a Kirchner y resistió su desembarco como presidente del PJ bonaerense en pleno apogeo, cuando todavía el FdT no lucía fragmentado.

Los ministros asintieron ante el pedido de Manzur, incluidos los que se alinean con Cristina Kirchner. Fue, parece, una reacción de ocasión. Es que no está claro qué sucederá finalmente y si habrá faltazos, como es el caso de Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), quien ya dejó saber que tenía “un compromiso impostergable” asumido con anterioridad.