Bullrich y un nuevo guiño a Milei

Patricia Bullrich dejó en evidencia una vez más sus ganas de incluir a Javier Milei a las filas de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del próximo año. Aunque el espacio rechazó cualquier tipo de alianza, la titular del PRO aún no descarta "compartir un camino" con el referente liberal.

En declaraciones televisivas, la ex ministra de Seguridad admitió que “preocupa en algunos dirigentes” de Juntos por el Cambio la irrupción del economista, pero aclaró que a ella no. “A mí no me preocupa porque creo que cualquiera que crezca creyendo en la libertad, crece para un buen lugar; uno puede discutir si le gusta o no la personalidad pero el que crece para un lugar que es una idea que compartimos no tiene que tener miedo”, indicó.

Al mismo tiempo Bullrich afirmó que no cree "que vaya a generar competencia”, en alusión a la interna opositora. Consideró que “Milei representa a jóvenes que creen en la libertad, yo también me quiero acercar a esos jóvenes. Yo no tengo miedo, el que tiene miedo tiene miedo a que sus ideas sean las ideas que puedan ganar; yo estoy tan convencida que mis ideas, y las que representamos nosotros, van a ganar que no tengo miedo, creo que uno puede compartir un camino y en un momento cambiar hasta el sistema político argentino”.

La exfuncionaria de Mauricio Macri también opinó sobre la interminable novela del Frente de Todos. Pese a las diferencias, opinó que “Cristina y Alberto comparten muchas cosas: su mirada de Rusia, su mirada de la política económica, el control de precios, el gasto fiscal”. “Tienen muchas cosas en común pero creo que Cristina quiere tratar de decir que no tiene nada que ver con este gobierno y que Alberto Fernández salió de la nada”, señaló Bullrich.

En este marco, Bullrich advierte que la vicepresidenta “quiere conservar su poder político como si fuera distante del poder político de Alberto Fernández. El peronismo lo ha hecho muchas veces lo de sacarse la piel de una víbora y ponerse la de otra, pasamos de Menem a Kirchner”.Vale recordar que este martes Alberto Fernández y Patricia Bullrich se verán las caras en una nueva audiencia de mediación en el marco de la demanda del Presidente contra la dirigente del PRO por sus declaraciones periodísticas vinculadas a las negociaciones para comprar vacunas contra el COVID-19.

La reunión está prevista a la 12 en la calle Talcahuano 490, donde funciona el juzgado civil 21 a cargo de Luis Saénz. Trascendió que el jefe de Estado se presentará acompañado por su abogado Gregorio Dalbón. La demanda busca que Bullrich se retracte de sus dichos o pague los daños de esa aseveración: un resarcimiento de 100 millones de pesos.