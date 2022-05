Katopodis le pidió a Cristina que participe en la toma de decisiones

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, uno de los dirigentes más cercanos al presidente, se refirió a la interna que sacude al oficialismo y advirtió que es fundamental bajar la tensión y fortalecer la coalición: “Si no lo hacemos, vamos a tener 4 o 5 partidos, y 6 o 7 bloques y ya sabemos qué puede pasar en ese contexto”.

No parece haber espacio para la tregua en el Frente de Todos. Los intentos por lograr un acercamiento entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner naufragan con los misiles que lanzan de uno y otro lado de la grieta oficialista, y agudizan así la división en un contexto marcado por las urgencias económicas. El viernes fue Máximo Kirchner el que volvió a poner en la mira al ministro de Economía, Martín Guzmán. Y ayer salió a responder Gabriel Katopodis, uno de los funcionarios de gobierno más cercanos al jefe de Estado, quien se refirió a las dificultades que provocan la pirotecnia verbal de dirigentes de uno y otro sector, y la falta de diálogo entre los dos integrantes de la fórmula que llegó a la presidencia en 2019.

“Hace falta mayor poder político y una coalición más fuerte. No estamos para escuchar la opinión de Cristina Kirchner sino para que participe activamente de todas las decisiones con Alberto Fernández”, reclamó el ministro de Obras Públicas en declaraciones a El Destape Radio.

En ese sentido, Katopodis pidió trabajar para fortalecer al Gobierno: “El debate que estamos dando no me asusta, pero tiene que estar ordenado en función de un objetivo que es consolidar nuestra coalición. Nosotros vamos a poder encarar todas las discusiones que tenemos que dar, si tenemos una coalición fuerte; si eso no ocurre, vamos a tener 4 o 5 partidos, 6 o 7 bloques y ya sabemos qué puede pasar en ese contexto”.