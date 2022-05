"La hipocresía y la traición del Presidente argentino a Putin no tiene límites"

La agencia rusa Sputnik criticó al presidente Alberto Fernández por sus dichos en repudio a la invasión rusa a Ucrania en el marco de su gira internacional por Europa. "El nivel de traición del Presidente argentino hacia su par ruso, está fuera de duda y fuera de concurso", indica el artículo en español que firma el periodista Javier Benítez.

Asimismo, el texto acusa a la Argentina de haber impulsado la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos y cuestiona la reunión de Alberto Fernández junto a su par alemán Olaf Scholz. En la misma línea, asegura que la postura en repudio al accionar de Vladimir Putin del mandatario argentino se dio "luego de que Rusia haya sido la gran ayuda de Argentina al suministrarle vacunas Sputnik V para combatir la pandemia".

En otro de los pasajes del artículo, la agencia sostiene: "El Presidente de un país con un 37,3% de población que vive por debajo de la línea de la pobreza y donde muchos millones no acceden a alimentos, se propone venderle alimentos a Alemania".

Además, agrega: "Y por otro lado, Fernández le ofrece gas proveniente de Vaca Muerta, a la que definió como 'la segunda reserva de gas no convencional (eufemismo de fracking)' más importante del mundo. Es decir, va a ofrecer gas de esquisto a un país como Alemania que, supuestamente, ha firmado ciertos compromisos con el medioambiente y la Agenda 2030. Como dice la frase, la necesidad tiene cara de hereje".

El artículo de Benítez se titula "La hipocresía y la traición del presidente argentino Alberto Fernández a Putin no tiene límites" y cuestiona el accionar del mandatario, al que acusa de "hacer lo que sea por unas monedas" y de estar "en contubernio" con "los regímenes occidentales donde el fascismo empieza a campar a las anchas"

Entre los párrafos, el periodista uruguayo radicado en Moscú recuperó las opiniones del Doctor en Ciencias Políticas, Bruno Lima Rocha Beaklini, quien manifestó: "No entiendo esas cosas. Uno piensa, Argentina estaba en la llaga (ruina), no tenía vacunas, y estaba 'colgada' por el FMI (Fondo Monetario Internacional) cuando Rusia le ayudó. La cancillería de (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro, que es un desastre, se portó un poco mejor (que Argentina), porque hizo todo los posible para no condenar a Rusia".

Y continuó: "Vamos a 'hablar en criollo': lo que está pasando es una etapa mayor de un conflicto generado hace ocho años. Yo no me acuerdo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (interviniendo) cuando hicieron la masacre de Odesa, ni tampoco hablando sobre los 14.000 (habitantes del Donbás) asesinados por los fascistas ucranianos. Seguramente Fernández lo sabe. No tiene ningún sentido. Capaz que sea por una oferta de renegociación con el FMI a partir de la Unión Europea; capaz que sea por una propuesta de compra de granos y productos primarios de Argentina".