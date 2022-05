Pedido de Fernández por Cuba y Venezuela en la Cumbre

Alberto Fernández se alineó con su par de México, Andrés Manuel López Obrador, y pidió que todos los países de América Latina sean invitados a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Los Ángeles en junio. Sin embargo, el presidente argentino confirmó que asistirá a la reunión, a diferencia de su par mexicano, que ya anticipó que no dirá presente como forma de protesta por las ausencias de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. “Tengo pensado ir a la Cumbre de las Américas, pero le pido a los organizadores lo mismo que Amlo: que invite a todos los países de América Latina”, sentenció Fernández en diálogo con el canal Deutsche Welle (DW) en español.

López Obrador fue muy duro contra EE.UU. por su decisión de excluir a estos tres países: “No es que no quiera. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no, la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser nada más el discurso? ¿Quiénes somos nosotros para llamar ‘matones, torturadores, represores’ a unos y no a otros? Si aquí ya nos consideramos jueces supremos, ¿Nosotros vamos a decidir sobre los demás? ¿Con qué derecho?”. La Cumbre de las Américas es la única reunión que convoca a líderes de los países de América del Norte, del Sur, Central y del Caribe. De ahí la insistencia del presidente mexicano para “evitar la confrontación”.