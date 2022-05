Bitcoin: cotiza a menos de la mitad de su valor histórico

Bitcoin cotiza en torno a los U$S 31.000 y toca mínimos en más de un año. Luego de alcanzar su máximo histórico cercano a los U$S 69.000, la líder de las criptomonedas perdió más de la mitad de su valor.

La principal criptomoneda del mercado hoy vale U$S 31.906, y en las últimas 24 horas la variación de precio de la moneda digital fue del -5,84%. La capitalización de mercado de Bitcoin es de U$S 567.948.607.038 y circulan 19.035.943 BTC.

Desde principios del año viene registrando un fuerte retroceso, con una derrumbe de casi 35% (cerró 2021 en U$S 46.333,65), en unos meses que han estado condicionados por las tensiones geopolíticas derivadas de la invasión rusa a Ucrania, la elevada inflación y la volatilidad de los mercados que afectó a los activos de riesgo. El índice de miedo y codicia del Bitcoin se ubica en 10 puntos, lo que representa una tendencia al miedo extremo

Ethereum, por su parte, cotiza en torno a los U$S 2.400 con una leve variación positiva del 0,02% en las últimas 24 horas. En cuanto al resto del mercado, las 10 monedas con mayor volumen reportaron rendimientos mixtos. Cardano (ADA), aumentó un 1,93% su valor en las últimas 24 horas para dejar su precio en los U$S 0,67, mientras que Binance Coin (BNB) fue la principal perdedora con una caída del 2,1% que dejó su precio en U$S 324.

A nivel semanal sigue sin haber criptomonedas con rendimientos positivos. Los rendimientos negativos los encabezan Solana (que está un 19% abajo), BNB (que sigue 16% por debajo de su precio de hace 7 días), XRP (14% abajo) y ADA (12% abajo).

La performance más llamativa fue la de Terra (LUNA), una altcoin que cayó un 40% en las últimas 24 horas (dejando su precio en U$S 33) y salió del top 10 de monedas con mayor valuación de mercado.