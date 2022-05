Dólar blue: comenzó la semana en baja y la brecha ronda el 75%

El dólar blue arrancó la semana con una ligera baja de 50 centavos y se vende a $200,50 en el mercado paralelo. La divisa había acumulado una suba de 50 centavos a lo largo de la semana pasada, con una brecha cercana al 75% con la cotización oficial mayorista.

En el mercado minorista, el billete norteamericano se ofrece a un promedio de $122,26, mientras que la versión ahorro o solidaria de la moneda se ubica en $200,89. Las cotizaciones financieras también registran subas: el contado con liquidación opera en $209,73 y el MEP o Bolsa, en $208,91.

El Banco Central registró el viernes último una compra de alrededor de US$ 80 millones en el mercado de cambios y finalizó con un saldo positivo de US$ 520 millones, el mejor registro para una primera semana de mes desde mayo de 2021. En lo que va del año, la suba de reservas trepó a US$ 630 millones.