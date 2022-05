Intensifican la presión sobre Guzmán, que ratificó sus líneas

Mientras el expresidente del bloque oficialista en Diputados, Máximo Kirchner, pidió adelantar el aumento del salario mínimo y metió presión al ministro de Economía, Martín Guzmán, sorpresivamente los senadores kirchneristas hicieron un llamado a una conferencia de prensa para esta mañana. Según adelantaron, presentarán “un proyecto de ley vinculado a temas previsionales”. “El interbloque Frente de Todos anunciará mañana (por hoy) a las 10.30 la presentación de un proyecto de ley vinculado a temas previsionales”, comunicaron oficialmente, sin dar precisiones sobre el alcance de la iniciativa. Se descuenta que abarcará temas jubilatorios.

Sí confirmaron que en la conferencia, que se realizará en el Salón Illia del Senado de la Nación, estarán presentes el formoseño José Mayans, presidente del bloque Frente Nacional y Popular, de 21 senadores. Y también Juliana Di Tullio, presidenta del bloque Unidad Ciudadana, de 14 integrantes. Según la comunicación oficial, también participarán los senadores Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y otros senadores del interbloque.

Se trata de una situación poco convencional en el Congreso, ya que no es ni el Ejecutivo ni la oposición la que plantea una reforma vinculada a temas previsionales, si no una fracción del Gobierno. El llamativo anuncio llegó minutos después de que Máximo Kirchner volviera a mostrar sus diferencias con Alberto Fernández al presentar un proyecto para que el Congreso le pida el Ejecutivo adelantar los aumentos del salario mínimo. Lo hizo a través de un proyecto de resolución que presentó ayer en la Cámara de Diputados, donde reclamó terminar de abonar las subas con el salario de julio, a pagar en agosto. “El proyecto permite que el incremento del 45% pautado en el mes de marzo por el Consejo del Salario se cobre en agosto y no en enero del 2023”, explicaron desde el entorno del expresidente del bloque del Frente de Todos.

“Esta decisión permitirá que el 1 de julio de 2022 el Salario Mínimo Vital y Móvil alcance la suma de $47.850,00 (cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta pesos) y supere efectivamente el índice inflacionario vigente y proyectado”, precisa el proyecto que lleva las firmas de Máximo Kirchner, Hugo Yasky, Juan Carlos Alderete y Sergio Palazzo, entre otros. Todos votaron en contra del acuerdo con el FMI.

Reforma previsional

La última vez que un Gobierno intentó realizar una reforma previsional el desenlace fue una sesión suspendida en medio de una brutal represión a jubilados y manifestantes y con 14 toneladas de piedras contra el Congreso. El Gobierno de Mauricio Macri había presentado un proyecto de ley a fines de 2017 para modificar la fórmula a partir de la cual se calculan las jubilaciones. Pese al rechazo del ultrakirchnerismo, se aprobó gracias a la alianza que había entablado el expresidente con los gobernadores.