La CGT cede el espacio a movimientos sociales

El Día del Trabajador este año no contará con una movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT), que no saldrá a la calle y dejará ese escenario para los movimientos sociales afines al Gobierno Nacional. La semana pasada, cuando la cúpula se reunió por primera vez de forma oficial en el año en la sede de Azopardo, decidió no realizar actos ni movilizaciones, por considerar que no había "clima" para ello.

Para la CGT no hay motivos de celebración y no quiere salir a la calle con reclamos al gobierno del presidente Alberto Fernández, en momentos en que la crisis económica y la imposibilidad de estabilizar la inflación están en el centro de la escena. Antes de la pandemia, en el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios fue precisamente el motivo central de las movilizaciones. Quienes sí saldrán a las calles serán los movimientos sociales cercanos al Frente de Todos, que buscarán respaldar a Fernández con una marcha. La convocatoria es para acompañar directamente la propuesta oficial de impuesto a la "renta inesperada", algo anunciado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, pero que todavía no tiene forma de proyecto de ley.

Las organizaciones sociales UTEP, Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se concentrarán el domingo a las 14 en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Si bien buscarán impulsar reclamos sobre leyes para impulsar la economía popular y la formalización del registro de las 7 millones de personas que trabajan en la informalidad, la idea es respaldar la gestión del Gobierno Nacional. Una segunda convocatoria tendrá lugar el próximo domingo, encabezada por las agrupaciones de izquierda como el Polo Obrero y otros sectores críticos de la Casa Rosada. Está prevista para las 15 en Plaza de Mayo, con críticas a las políticas económicas oficiales.