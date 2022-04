Se tensiona el armado del oficialismo y la oposición

Todo se adelantó. Si en principio en el Gobierno especulaban que la discusión electoral recién se intensificaría en el segundo semestre del año tanto el oficialismo como la mayor coalición opositora ya comenzaron a desandar posibles candidaturas y estrategias rumbo a 2023. No parece haber empatía, en este sentido, con una sociedad que reclama mayor certidumbre sobre el andar económico y observa cómo la inflación va horadando sus ingresos y lleva a la pobreza a cada vez más trabajadores registrados.

Esta vez el debate por las candidaturas surgió con más fuerza desde Juntos por el Cambio (JxC) que, pese a haber consensuado una suerte de manual de buenas prácticas para armonizar su funcionamiento, no pudo esquivar la polémica entre los “halcones” y los moderados de la coalición. Fue Patricia Bullrich quien pocas horas después del cónclave en la Fundación Hannah Arendt salió a cuestionar por “poco democrático” el comunicado final que excluía a Javier Milei de una posible alianza rumbo a los comicios nacionales.

En todos lados

Es que el factor Milei está en todos lados. Fueron los radicales y alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta quienes impulsaron el veto al postulante presidencial de Avanza Libertad para intentar zanjar la discusión interna; se sabe que el coqueteo de Mauricio Macri y de la titular del PRO con el también mediático economista ponían en riesgo la convivencia dentro del espacio.

El crecimiento de la imagen positiva del dirigente libertario llama la atención de funcionarios nacionales pero también de dirigentes opositores. Pero ese nivel de conocimiento, advierten en el ala moderada del PRO, no siempre se traduce en intención de voto. Una reciente encuesta realizada en Mendoza lo ubica detrás del senador Alfredo Cornejo y del propio jefe de gobierno porteño. Para el oficialismo, en tanto, a nivel nacional hoy mediría unos 20 puntos lo que explicaría la desesperación de los “halcones” del PRO por obturar una supuesta fuga de votos “por derecha”. Pero el senador Juez había advertido anterior y posteriormente que “nuestra coalición no está unida por postulados ideológicos sino por el respeto de valores éticos y de los principios que definen una “democracia republicana” sin la vigencia de los cuales no hay seguridad jurídica que sea garantía de convivencia pacífica.

La deliberación finalizó sin resolver la principal polémica con la que habían llegado los integrantes de la Mesa Nacional de JxC a esa reunión: el supuesto pacto entre el gobernador Gerardo Morales con el gobierno nacional para oficializar a la radical Roxana Reyes como consejera de la Magistratura a cambio de un ulterior apoyo en Diputados al proyecto oficial que reforma el organismo y excluye al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, de su integración. Hubo una fuerte desmentida y, al mismo tiempo, un tenso cruce entre el jujeño y Mauricio Macri, al que desde el comité nacional de calle Alsina sindicaban por haber propalado la supuesta componenda. El ex presidente, además, le recomendó que se cuide de su vínculo con Sergio Massa, con quien el gobernador tiene una alianza política en la provincia norteña, lo que motivó variadas advertencias respecto a los peligros de actuar sobre la base de acuerdos con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Morales, como el bonaerense Facundo Manes, ya juega como precandidato a la presidencia por la UCR. Y, más allá de ponderar la unidad opositora, no deja de enviar gestos a los popes del PRO sobre que, esta vez, el centenario partido no será furgón de cola y aspira a encabezar una eventual fórmula presidencial.

Movidas

Máximo Kirchner hoy por la tarde conmemorará el Día del Trabajo con un grupo de sindicalistas afines en Baradero, donde se descuenta habrá críticas al actual modelo. Unas horas antes, Alberto Fernández visitará las obras de la autopista Presidente Perón, en San Vicente, donde es probable que insista en revalidar su plan económico.

Sí, mañana marcharán las organizaciones sociales oficialistas en apoyo al Gobierno pero también en demanda de la creación de una “agencia de la economía popular”, un reclamo que comenzó en 2014 y les garantizaría el manejo de cuantiosos recursos sin la tutela de Desarrollo Social. “Son el brazo armado que Alberto tiene en la calle”, azuzó una fuente sindical consultada.

La mesa chica del Ejecutivo, en silencio, ha montado una estructura denominada “A23” (Alberto 2023) para ir propiciando bajadas en el interior con tono proselitista. Pero en el seno de la coalición aseguran que, de persistir la imagen negativa actual del jefe de Estado, no podrá emular a un Macri que en mayo de 2019 no hizo caso a las encuestas y confirmó su intención de reelegir en la primera magistratura. “Alberto no es el jefe”, replicó una calificada fuente oficial consultada.

Por su parte, el ministro Wado de Pedro (Interior) viene de realizar una extensa gira por Israel con ocho gobernadores, como forma de ganar visibilidad en la agenda internacional y posicionarse como posible candidato en 2023. No obstante, en el Instituto Patria aseguran que es Cristina quien no descarta ser candidata a presidenta si Macri se impone el año próximo como postulante de la coalición opositora. También es mencionado en esa grilla como posible representante del kirchnerismo el mandatario chaqueño Jorge Capitanich: el próximo viernes la Vicepresidenta visitará Resistencia para recibir un doctorado honoris causa de la universidad local y brindar una ponencia sobre “la insatisfacción democrática”. Pero la mayoría de los gobernadores miran con desconfianza el devenir de la violenta interna del oficialismo. El tucumano Osvaldo Jaldo, que puja con su antecesor, el jefe de gabinete Juan Manzur, blanqueó que adelantará para junio de 2023 las elecciones a gobernador. En la Cámara Nacional Electoral, según se pudo saber, ya fueron notificados que al menos 12 jurisdicciones han tomado la decisión de desenganchar sus comicios del calendario nacional.

Incógnita

La gran incógnita es qué ocurrirá en la Provincia. Axel Kicillof ha hecho saber que no quiere desdoblar la elección pero que igualmente reconoce que la estrategia política la definirá la Vice. Un dato importante en el distrito fue el primer paso para la institucionalización del Frente de Todos. Sin participación del “albertismo”, pareciera un adelanto de la intención del kirchnerismo de refugiarse el año próximo en territorio bonaerense. En todas las tribus del FdT saben, no obstante, que la suerte del oficialismo dependerá de evitar una espiralización de la inflación.

La crisis energética resiente las reservas del Banco Central. Economía informó la adquisición de otros 18 barcos de GNL (gas natural licuado) por un costo de más de US$1500 millones de dólares, que supera la inversión realizada en 2021 con la compra 56 embarcaciones de este tipo. Es por ello que en Casa Rosada aseguran que sin el acuerdo con el Fondo, y la inyección de dólares posterior, la situación sería aún peor. Un mensaje hacia la propia interna.