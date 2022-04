Otro socio opositor se quejó del rechazo al libertario

El presidente de la Ucedé nacional, Andrés Passamonti, consideró ayer que la decisión de Juntos por el Cambio de cerrarle las puertas a Javier Milei “no es buena” porque, según consideró, “no se puede dejar a nadie afuera”. Sus declaraciones se suman a las de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien desaprobó la estrategia votada ayer en la Mesa Nacional de la coalición opositora.

“Coincido con Milei en algunas cosas, pero no estoy de acuerdo con las formas”, respondió Passamonti consultado sobre el diputado de Avanza Libertad. Durante una entrevista radial, el titular de la Ucedé nacional resaltó que “las limitaciones, los cercenamientos, no son buenos”, indicó. Además, resaltó que no se puede “dejar a nadie afuera en esta cruzada de recuperar el país después de 60 años de atraso. A pesar de las posiciones duras de Javier no podemos descartar a nadie. Hoy necesitamos a cada uno de los argentinos para salir adelante”. Vale señalar, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio aprobó “el manual de buenas prácticas” que elimina disidencias en las decisiones.