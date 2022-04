Reunión exclusiva del círculo rojo con un Macri autocrítico

Desde la noche del miércoles se realiza en el hotel Llao Llao de Bariloche un encuentro exclusivo y a puertas cerradas de varios los empresarios más poderosos del país junto con los dueños de unicornios rutilantes como Marcos Galperin de Mercado Libre y Martín Migoya de Globant, para debatir la coyuntura económica y política.

Ayer fue el turno de Mauricio Macri, más tarde de Javier Milei y por la noche cenaron con Horacio Rodríguez Larreta. Hoy expone el ministro de Economía, Martín Guzmán. Por lo que trascendió, “Macri fue muy prolijo, no dio pistas acerca de si será candidato y se explayó más en sus errores que en sus aciertos”, contó uno de los asistentes. Así, el expresidente dijo, como otras veces, no haber aplicado una política de shock y no haber dicho de plano el tamaño y la gravedad de lo que había recibido del gobierno de Cristina Kirchner.

El economista Carlos Melconian que está confeccionado un plan para ofrecer a quien gane en 2023 se refirió a que en términos económicos las reformas deben ser profundas y eso implica un cambio de sistema. Hubo una mesa con sindicalistas, pero ningún peso pesado. El invitado fue el secretario del sindicato del Vidrio, Horacio Valdez.

Por la mañana fue el turno de los rosarinos Julieta Zelicovich y Esteban Actis, ambos graduados y docentes en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Hablaron de la coyuntura internacional, el mundo en que estamos. Varios de los asistentes remarcaron la diferencia de velocidad entre el ecosistema emprendedor y el resto de la economía. Y varios destacaron el rol de la Endeavor que festejó allí sus 25 años y que cobijó a casi todos los unicornios.