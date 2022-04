Luis Juez y Oscar Parrilli protagonizaron el cruce más caliente

En medio del debate en comisión por la reforma de la Corte Suprema de Justicia, el senador opositor Luis Juez y su par oficialista Oscar Parrilli protagonizaron un tenso cruce, luego de que el senador opositor afirmara que él no cultiva “la hipocresía y el cinismo” y que le parecía “un acto de hipocresía insostenible” llevar adelante semejante debate “una semana después de haber destruido todos los acuerdos”, en relación a la discusión anterior sobre el Consejo de la Magistratura. En consecuencia, el legislador oficialista consideró que Juez se había excedido y, una vez que subió el tono del intercambio, le pidió: “No venga a hacerse el vivo”.

“Nos convocamos para discutir la modificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una semana de haber destruido todos los acuerdos entre nosotros. No pudimos sostener tres meses el acuerdo suscripto en su momento en la sesión preparatoria y queremos buscar un consenso para cambiar el funcionamiento de la Corte. Tengo la necesidad de decirlo porque tengo un montón de defectos pero lo que no cultivo es la hipocresía y el cinismo”, comenzó su exposición Juez.

“¿En serio estamos en condiciones de llevar adelante semejante discusión? ¿Vamos a sentarnos acá a hablar de qué Corte queremos y nos vamos a llenar la boca hablando de federalismo cuando no hemos podido sostener nuestros propios compromisos? Tengo que decirle con toda sinceridad, y no lo tome como un acto de provocación, me parece un acto de hipocresía absolutamente insostenible”, sentenció el senador cordobés. Asimismo, aclaró que no lo planteaba “desde el punto de vista de haber sido el senador afectado por la ruptura de los compromisos asumidos”. Así hizo referencia a que, debido a la decisión de romper el bloque, el oficialismo logró quedarse con un lugar en el Consejo de la Magistratura que le correspondía a Juez.