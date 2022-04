Dólar blue: sigue subiendo y ya se vende a $205

El dólar blue arranca la semana con una suba de $2, para ofrecerse a $205 en el mercado paralelo, mientras que también mantienen tendencia alcista las cotizaciones financieras.

En el mercado informal, la divisa suma su quinto incremento consecutivo. Y viene de acumular un aumento de $8 durante la semana pasada, pero aún está lejos del récord de $223 que registró a fines de enero último.

Ahora, la brecha cambiaria con la cotización oficial mayorista trepa al 78,72%.

En el mercado minorista, la moneda norteamericana se vende a un promedio de $120, al tiempo que la versión ahorro o solidaria cotiza a $197,17.

Los dólares ligados a la actividad financiera continúan con su raid alcista: el contado con liquidación -que la semana pasada escaló $18- se ubica en $208,76 y el MEP o Bolsa, en $208,07.

Esta última cotización trepó $15 a lo largo de la semana anterior. El Banco Central compró el viernes US$ 15 millones en el mercado de cambios y acumuló reservas por US$ 174 millones en lo que va del mes y unos US$ 125 millones en el año.