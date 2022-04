Cuarta dosis: las provincias aplican el refuerzo en paralelo a la antigripal

La aplicación de refuerzos a la vacunación anticovid, con terceras y cuartas dosis, avanzaba esta semana en las provincias en forma paralela a la campaña de inmunización antigripal y las autoridades de Salud instaron a la población a completar los esquemas para reducir riesgos ante la inminente llegada del clima frío.



La ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, advirtió el jueves en la última reunión del Consejo Federal (Cofesa) que se busca aplicar la segunda dosis de refuerzo "lo más rápido posible a las personas que tienen mayor riesgo, para disminuir así la posibilidad de internaciones, complicaciones y fallecimientos".



Vizzotti apuntó que 14 millones de personas completaron su esquema inicial hace más de cuatro meses pero todavía no se aplicaron el refuerzo, por lo que señaló a los integrantes del Cofesa que "necesitamos que esta población se acerque a los vacunatorios" y pidió "seguir estimulando la vacunación, a pesar de la baja percepción de riesgo de la población".



Según el Cofesa, en esta primera etapa se dará prioridad de vacunación al personal de salud, adultos de 50 años o más y personas desde 12 años con inmunocompromiso, tras lo cual en dos semanas se evaluará la inclusión de otros grupos etarios con factores de riesgo y el personal estratégico, mientras cada provincia implementará la estrategia de la forma que considere más conveniente.



En Buenos Aires, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró días atrás que la provincia está "en buenas condiciones para encarar la temporada de frio" porque cuenta con provisión de vacunas antigripales y anticovid y "un buen porcentaje de vacunación".



Kreplak explicó que en ese marco se autorizó un segundo refuerzo de la dosis de vacuna anticovid y recordó que "la variante Ómicrom cambia mucho respecto de las otras variantes y la eficacia que conseguía antes con dos dosis, en esta variante se consigue con tres dosis; entonces el esfuerzo se consigue mucho mejor con una dosis extra".



En Córdoba, desde abril, se puso en marcha el operativo de descentralización de la vacunación con el cierre de los centros masivos de inmunización y continúan los operativos en los más de 800 vacunatorios de la provincia y las redes de farmacias para "completar esquemas del calendario que fueron postergados por la pandemia", sostuvo Laura López jefa del Área de Epidemiología local.



Desde este martes comenzó a aplicarse la segunda dosis de refuerzo al personal de salud a partir de 50 años y desde los 12 años a las personas consideradas de riesgo a la vez que se mantiene, sin inscripción ni turno previo, la campaña de vacunación anticovid con la dosis del primer refuerzo en cualquier lugar de inmunización, así como la aplicación de una dosis extraordinaria para quienes necesitan viajar y cuentan con vacunas no autorizadas por el país de destino.



En el caso de Santa Fe, la estrategia se divide en el habitual envío de turnos para las personas que se inscribieron en la página del Gobierno provincial, la vacunación abierta y espontánea, y la descentralización del operativo en sedes gremiales y universitarias.



La cartera sanitaria provincial informó que toda persona mayor de 18 años que haya sido inoculada hace más de cuatro meses con segunda dosis puede concurrir a los vacunatorios habilitados, actividad que en el caso de la ciudad de Santa Fe se concentra en La Esquina Encendida, que otorga unos 3.600 turnos por día para terceras dosis.



Los vacunatorios situados en sedes sindicales priorizan a sus afiliados pero puede concurrir cualquier persona, al igual que lo que ocurre en la Ciudad Universitaria de Santa Fe y en el Campus de Ciencias Agrarias y Veterinarias (FAVE) de Esperanza, ambas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde se aplican dosis de refuerzos e inicios de esquema.

En Mendoza, la vacunación de segundo refuerzo comenzó a aplicarse el lunes para mayores de 50 años, personal de Salud e inmunosuprimidos y, según fuentes sanitarias, no se requiere turno previo; asistir con carnet de vacunación y DNI.



Paralelamente, desde la última semana de marzo comenzó la campaña antigripal porque las autoridades sanitarias provinciales explicaron que se espera que este invierno sea diferente a los dos anteriores, ya que habrá circulación paralela de Covid 19 y de otras enfermedades respiratorias que habían reducido su presencia en 2020 y 2021.



La ministra de Salud, Ana María Nadal, destacó que "se van a administrar ambas vacunas, ya que no hay contraindicación para esto".



En Salta, desde el fin de semana pasado se habilitó la aplicación de la cuarta dosis y la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, expresó que "quienes constituyen los grupos priorizados pueden acceder al segundo refuerzo luego de haber transcurrido cuatro meses de aplicado el primer refuerzo".



Jure instó a quienes aún no iniciaron el esquema de vacunación contra el virus o no lo completaron, a realizarlo, y apuntó que "es necesario contar con las dos dosis para reducir la hospitalización y la instancia grave de la enfermedad".



Además de los centros de salud y hospitales públicos, los salteños pueden concurrir a los vacunatorios móviles que se instalan en parques, estadios, plazas, paseos, mercados, supermercados y establecimientos educativos, entre otros puntos que van rotando a diario.



A la vez, se trabaja para avanzar en la vacunación de la población migrante y de los refugiados forzados -que son alrededor de mil en Salta-, entre otros grupos.



En Santiago del Estero, el Ministerio de Salud iniciará el viernes, de 10 a 16, una jornada masiva de vacunación del segundo refuerzo en clubes deportivos Almirante Brown, Nicolás Avellaneda, Borges, Dorrego de la capital santiagueña y Tiro Federal de la ciudad de La Banda.



En forma paralela las dosis estarán disponibles en todos los vacunatorios permanentes de la provincia en sus horarios habituales y se unió a la campaña la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse) ya que el jueves 21 y viernes 22 en el patio central de esta casa de estudios, de 9 a 17 se vacunará a estudiantes y comunidad universitaria.



San Juan inició la colocación de la cuarta dosis de vacunas contra el Coronavirus a mayores de 50 años y menores de edad con inmunodeficiencias "en todos los vacunatorios permanentes y temporarios habilitados", indicó el nuevo Jefe del Programa de Inmunizaciones local, Favio Muñoz.



"Esperamos completar en pocas semanas el esquema de refuerzos a la población priorizada para seguir con otros grupos etarios", acotó el funcionario y señaló que además "a pedido de empresas, estamos llevando la vacunación a domicilio" y que "prácticamente ya completamos la inmunización al personal de salud provincial".

En Jujuy, la cartera sanitaria local reforzó la campaña de vacunación contra el coronavirus en escuelas donde lleva adelante un cronograma para aplicar las dosis de refuerzos para llegar a la mayor cantidad de estudiantes de todos los niveles.



Esta semana se amplió el grupo priorizado para que los ciudadanos puedan acceder a la inoculación de una cuarta dosis, con el objetivo de "disminuir la morbilidad-mortalidad y el impacto socio-económico de la pandemia en las poblaciones más vulnerables", dijeron fuentes del Ministerio de Salud.



En la actualidad, "el 95 % de la población ya cuenta con primera dosis, el 82% con esquema completo y continuamos avanzando con la aplicación de la tercera y cuarta dosis, siempre teniendo en cuenta el transcurso de 4 meses como mínimo desde la aplicación anterior", afirmaron los voceros.



El ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruíz, dijo que tras el arribo de 63.040 dosis de Pfizer pediátricas, de adultos y otras de AstraZeneca, "a partir de los 12 años las personas deben colocarse la tercera y, si pasaron más de cuatro meses de la tercera dosis, pueden solicitar la cuarta".



De todas formas, afirmó que "los niños menores de 12 años con dos dosis están protegidos".



"Tenemos la posibilidad de vacunarnos en cualquiera de nuestros nodos", destacó el ministro y señaló que "quienes no se colocaron la primera dosis de refuerzo, que todavía son muchos, es necesario que lo hagan".



En San Luis, la ministra de Salud, Rosa Dávila, informó que ayer se inició la convocatoria para recibir la cuarta dosis y explicó que el proceso será progresivo iniciando por los grupos de riesgo que integran mayores de 50 y menores de esa edad con comorbilidades y personal sanitario.



En Chubut, el ministro de Salud, Fabián Puratich, reconoció que "falta un 60% de la población objetivo que se vacune con la dosis de refuerzo, por lo que estamos aplicando distintas estrategias".



El funcionario admitió que "tenemos que mejorar porque claramente en las últimas semanas fue bajando la percepción de riesgo" lo que implica que "la gente que antes concurría a vacunarse por temor, lo dejó de hacer y ahora tenemos que reforzar la campaña, incluso al nivel del 'casa por casa".



"Estuvimos vacunando en eventos especiales con equipos móviles, como en Puerto Madryn donde se ubicó un vacunatorio durante Semana Santa o en Comodoro Rivadavia y además se ampliaron los horarios y los centros de vacunación", agregó y respecto a la cuarta dosis aseguró que "se está haciendo de manera concomitante con la campaña de vacunación antigripal para personas mayores de 50 años, personal de salud e inmunocomprometidos".



En Río Negro "cada hospital diagramará sus jornadas y aplicación de vacunas en las diferentes ciudades rionegrinas, al igual que con la primera dosis adicional", dijeron fuentes del Ministerio de Salud provincial e instaron a la población a "completar los esquemas de vacunación para poder acceder a esta nueva dosis".



Neuquén comenzó a aplicar esta semana la cuarta dosis, mientras continúa la campaña para incentivar la inoculación de quienes no hayan completado el esquema inicial.



La ministra de Salud neuquina, Andrea Peve, sostuvo que "se continúa trabajando para construir la inmunidad colectiva y poner en agenda la importancia de la vacunación en todos los grupos de edad".



Los dispositivos ubicados en la provincia patagónica funcionan sin turno y los horarios se pueden consultar en el siguiente posteo.



El ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Claudio García, explicó que esta semana se inició la aplicación del segundo refuerzo y precisó que "aquellos niños y personas que tienen problema de inmunidad grave o que tienen indicación médica de realizar la vacunación por su problemática de inmunidad, van a poder vacunarse también con este segundo refuerzo o cuarta dosis".



En Santa Cruz "hemos logrado un 86,1% de nuestra población vacunada con una dosis, casi un 78% con la segunda y superamos el 26,5% con la tercera dosis", indicó García y destacó que en el ámbito escolar, "el 88% de nuestras niñas, niños y adolescentes ya inició su proceso de vacunación y el 73% tiene un esquema completo, es decir, primera y segunda dosis, el denominado esquema primario completo de vacunación".



El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego instrumentó desde el lunes un operativo para aplicar “a libre demanda” el segundo refuerzo de la vacuna anticovid junto a la inoculación para quienes no han completado el esquema de vacunación, ya sea por la falta del primer refuerzo o de las dos aplicaciones iniciales.



El operativo convocó a las personas abarcadas por los requisitos a presentarse “sin turno previo” en los centros de salud de la provincia, de 8 a 18, y las autoridades precisaron que la vacuna anticovid “se puede aplicar en forma simultánea con la vacuna antigripal, y no es necesario ningún intervalo de tiempo entre la colocación de ambas”.